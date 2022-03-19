نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تقشير الثوم بفكرة متخطرش علي بالك حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بكل سهولة وبسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم ممن خلال خطوات بسبطة من الممكن أن تحصل ربة المنزل على الثوم مقشر سريع وفي أقل وقت ممكن، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة اعتمادا على حسل مطبخية من الممكن أن تقوم ربة المنزل بتباعها للحصول على الثوم مقشر سريعا وفي أقل وقت ممكن ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم ما يمكن اتباعه للحصول على الثوم مقشر وفي منتهى السرعة ومن خلال خطوات سهلة جدا يكون الثوم متوفر لديك ومن السهل انتزاع قشوره، حيث أن الحيل القادمة من الممكن اتباعها وفي أقل وقت يكون الثوم جاهز تماما على الاستعمال.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم من أهم نوعيات النباتات والتي لا غنى عنها في المطبخ الشرقي ولمطبخ العربي على وجه التحديد، ومن خلال الآتي نوضح طرق متعددة من الممكن من خلالها أن نقوم بالتقشير للثوم من خلاله، ومن خلال أن تستعين كل ربة بيت بهذه الحيل أو اختيار الأنسب منها فهذا ما يساعدها في الحصول على الثوم بسرعة وتقشيره وفي أقل وقت ممكن بكون جاهز تماما على الاستعمال ويدخل في كل الوصفات المطبخية.

تقشير الثوم باستعمال الماء

الثوم من الممكن أن يتم تقشيره وبمنتهى السهولة ومن خلال الاستعانة بالماء، ومن الممكن أن نستعمل الماء البارد أو الساخن، ومن المفضل أن يتم نقع الثوم في الوعاء الملائم، ومع الماء مدة فقط تعدل خمس دقائق لتجدي بعدها أن الثوم من السهل انتزاع قشوره سريعا والتخلص من القشور ويتيسر بعد ذلك استعماله وفي أقل وقت ممكن.

تقشير الثوم بالملح

الملح أيضا يساعد بعد فرك الثوم به ما بين راحتي اليد في النزع السريع للقشور وتحصلي بعدها على الكمية المطلوبة من الثوم المقشر الجاهز للاستعمال المباشر في أغراض الطهي وكذلك تخزينه بالطرق المتاحة.

تقشير الثوم بالكيس البلاستيك

من أفضل الطرق التي من خلالها يكون من السهل الحصول على أفضل نتيجة لثوم مقشر سريعا حيث يوضع الثوم بالكمية المتوفرة ويطرق عليه داخل الكيس لتنتزع القشور بسهولة.