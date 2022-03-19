طريقة عمل الحواوشي البيتي بالخلطة السرية والتتبيلة الحريفة الشهية

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طريقة عمل الحواوشي البيتي، يعتبر الحواوشي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكبار والصغار وهو يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، الحواوشي من أنواع المأكولات المصرية التي تتكون من الخبز البلدي وبها العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الأنسان، ويقوم بعض الأشخاص في البحث عن طريقة سعلة وبسيطة لتحضير الحواوشي في البيت بدل القيام بشرائه من المحلات، في هذا المقال نسرد لكم طريقة تحضير الحواوشي في البيت بكل سهولة.
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طريقة عمل الحواوشي في المنزل
للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة تحضير الحواوشي إليكم الطريقة في الآتي.
المكونات
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- كيس خلطة الحواوشي .
- ٢ حبة بصل متوسط.
- ٢ ثمرة طماطم.
- ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.
- ملعقة بابريكا، ملعقة كزبرة ناشفة.
- ٢ ملعقة ملح.
- ٣ معالق زيت، ٢ ملعقة سمنة.
- خبز بلدي.
- فلفل ألوان أخضر، أصفر، أحمر.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ثم نضع به اللحمة المفرومة ونقوم ببشر البصل ونضعه على اللحمة ثم نقلب جيداً، بد ذلك نضع الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة ونضيف أيضاً خلطة الحواوشي والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والماح والكزبرة الناشفة ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الخبز إلى نصفان ونأخذ من الحواوشي ونضع في الخبز نوزعه جيداً داخل الخبز ونكرر حتى نفاذ الكمية.
- ثم نضع طاسة على نار متوسطة ثم في طبق متوسط نضع الزيت والسمنة ونقلبهم وبفرشة المطبخ نأخذ منهم وندهن الخبز ثم نضعه في الصينية ونتركه حتى يحمر لونه ثم نقلبه الناحية الأخرى.
- نستمر في الخطوات حتى نفاذ الكمية ثم نقوم بوضع جميع الكمية في صينية وندخلها الفرن لمدة ٥ دقائق فقط ثم نخرجه من الفرن ونضع بداخل الصينية قطعة فحمة صغيرة تكون ساخنة ونضع قطرة من الزيت على الفحمة ونغطي الصينية لمدة دقيقة، ثم يقدم الحواوشي ساخن مع سلطة الطحينة وبالهنا والشفا.
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