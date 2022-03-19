طريقة عمل الحواوشي البيتي بالخلطة السرية والتتبيلة الحريفة الشهية

طريقة عمل الحواوشي البيتي، يعتبر الحواوشي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكبار والصغار وهو يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، الحواوشي من أنواع المأكولات المصرية التي تتكون من الخبز البلدي وبها العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الأنسان، ويقوم بعض الأشخاص في البحث عن طريقة سعلة وبسيطة لتحضير الحواوشي في البيت بدل القيام بشرائه من المحلات، في هذا المقال نسرد لكم طريقة تحضير الحواوشي في البيت بكل سهولة.

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طريقة عمل الحواوشي في المنزل

للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة تحضير الحواوشي إليكم الطريقة في الآتي.

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كيس خلطة الحواوشي .

٢ حبة بصل متوسط.

٢ ثمرة طماطم.

ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.

ملعقة بابريكا، ملعقة كزبرة ناشفة.

٢ ملعقة ملح.

٣ معالق زيت، ٢ ملعقة سمنة.

خبز بلدي.

فلفل ألوان أخضر، أصفر، أحمر.

طريقة التحضير