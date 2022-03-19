طريقة عمل كرات البسبوسة الرائعة في المنزل بخطوات سهلة

كرات البسبوسة واحدة من أشهر حلويات دقيق السميد التي تم معرفتها وشهرتها منذ فترة قريبة، ترغب الأمهات في تحضيرها لأطفالها من وقت للآخر لكي يتم التنويع لهم في الحلويات ويأكلونها، حيث أنها مفيدة للجسم والأطفال، وتقلل من شرائهم الحلويات من الخارج، ويقومون تناولها لأنها لذيذة وشهية، ومن أخف حلويات دقيق السميد، ودقيق السميد يتم استخدامه في أنواع كثيرة من الحلويات، سواء البسبوسة، أو كيكة البسبوسة الشهيرة، وبلح الشام، كرات البسبوسة الشهيرة، ودقيق السميد من الدقيق المهم جدًا للجسم وبه فائدة كبيرة، والحلويات التي يتم صنعها به يكسبها طعم رائع، ولكن لا أكثر من تناول الحلويات بكثرة وخصوصًا للأطفال أو مرضى السكر لأنه سيكون مضر لهم، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل كرات البسبوسة لتحضيرها لأولادهم في المنزل، أو للضيوف وفي العزومات وخصوصًا في شهر رمضان الكريم.

مكونات تحضير كرات البسبوسة الرائعة في المنزل

أربعة أكواب من دقيق السميد.

علبتين من القشطة كاملة الدسم.

كوب من السمنة.

كوب من السكر الأبيض.

عدد اتنين علبة من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

قطر محضر سابقًا للتحلية.

مكسرات التزيين.

طريقة تحضير كرات البسبوسة في المنزل