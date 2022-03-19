نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البسبوسة الرائعة في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
كرات البسبوسة واحدة من أشهر حلويات دقيق السميد التي تم معرفتها وشهرتها منذ فترة قريبة، ترغب الأمهات في تحضيرها لأطفالها من وقت للآخر لكي يتم التنويع لهم في الحلويات ويأكلونها، حيث أنها مفيدة للجسم والأطفال، وتقلل من شرائهم الحلويات من الخارج، ويقومون تناولها لأنها لذيذة وشهية، ومن أخف حلويات دقيق السميد، ودقيق السميد يتم استخدامه في أنواع كثيرة من الحلويات، سواء البسبوسة، أو كيكة البسبوسة الشهيرة، وبلح الشام، كرات البسبوسة الشهيرة، ودقيق السميد من الدقيق المهم جدًا للجسم وبه فائدة كبيرة، والحلويات التي يتم صنعها به يكسبها طعم رائع، ولكن لا أكثر من تناول الحلويات بكثرة وخصوصًا للأطفال أو مرضى السكر لأنه سيكون مضر لهم، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل كرات البسبوسة لتحضيرها لأولادهم في المنزل، أو للضيوف وفي العزومات وخصوصًا في شهر رمضان الكريم.
مكونات تحضير كرات البسبوسة الرائعة في المنزل
- أربعة أكواب من دقيق السميد.
- علبتين من القشطة كاملة الدسم.
- كوب من السمنة.
- كوب من السكر الأبيض.
- عدد اتنين علبة من الزبادي.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- قطر محضر سابقًا للتحلية.
- مكسرات التزيين.
طريقة تحضير كرات البسبوسة في المنزل
- نقوم بتسييح السمنة في إناء على النار، ثم نقوم بنخل الدقيق في إناء آخر، ونضع البيكنج بودر على دقيق السميد.
- نقوم بوضع السمنة على الدقيق وخلطه جيدًا، وتتكون عجينة بملمس رملي، ونستمر في التقليب لدقائق حتى يقوم الدقيق يتشرب السمنة كل السمنة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر على الدقيق ونقلبه جيدًا حتى يختلطوا معًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي على الدقيق والسكر وتقليبهم ومزجهم معًا، بعد ذلك نقوم بوضع القشطة علبة ثم الأخرى، ونستمر في تقليب المكونات معًا.
- نقوم بعجن جميع المكونات معا، بعد ذلك نقوم بتقطيعها على هيئة دوائر، أو وضعها في قوالب صغيرة على شكل كرات أو أي شكل آخر، ونقوم بتسويتها في الفرن، بعد ذلك نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر المجهز والمعد سابقًا.
- ونقوم بتزيين الكرات بالمكسرات، أو بجوز الهند، أو أي مادة تزيين ترغب بها.
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