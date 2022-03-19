طريقة عمل شاورما الدجاج خطوة بخطوة مثل المطاعم

شاورما الدجاج من الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة بجانب الخبز البلدي والمكرونة بالصلصة، وهى جميلة وطيبة المذاق، وطعمها خيالي ومختلف عن المأكولات الأخرى، ومكوناتها بسيطة واقتصادية ولا يخلو أي بيت منها، وتكفي لعدد كبير من الأسرة، ويعشقها الكبار والصغار بسبب طعمها اللذيذ والخفيف على المعدة، ويرجع أصل الشاورما حسب أحدى الرويات إلى المطبخ التركي، وكان يطلق عليها اسم “سفرم” وتعني دوران السيخ أمام النار، وأن أول من اخترعها هو التركي محمد إسكندر بمدينة بورصة سنة 1870 ميلادية، حيث يؤكد أحفاده أنه صاحب أول سيخ للشاورما بالعالم، وتعتبر الأكلة الشعبية الأولى في تركيا، وانتقلت إلى العرب من خلال الحجاج الأتراك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الدجاج اللذيذة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل شاورما الدجاج

تحتوي الشاورما على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف كيلو من شرائح الدجاج الرقيقة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

نصف كوب من الجبن الشيدر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير شاورما الدجاج اللذيذة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة وهى كما يأتي:-

نحضر طبق ونضع به شرائح الدجاج ، والفلفل الأسود ، والملح ، والبهارات، ثم نقوم بتتبيلهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتشرب تمامًا. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة خليط الدجاج السابق للطاسة، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويأخذ اللون الذهبي. نقوم بإضافة الفلفل الرومي، والبصل إلى الخليط، ثم نقلبهم باستمرار مدة خمس دقائق. نهدئ النار ونغطي الطاسة لمدة عشر دقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة. نحضر طبق التقديم ونضعه على السفرة، ثم نسكب الخليط داخله ونقدمه ساخن بجانب السلطة الخضراء والمخللات وبألف صحة وهنا.

سر نجاح شاورما الدجاج بالمنزل

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على طعام مفيد للصحة وهى كما يلي:-

تتبيل الفراخ جيدًا، ثم وضعه بالثلاجة حتى تسهل عملية التسوية.

يفضل أن يكون الفراخ المستخدم طازج غير مجمد.

تسخين الطاسة جيدًا قبل وضع الخليط بها.

يفضل تقطيع الفراخ لشرائح رفيعة الحجم.

التقليب المستمر حتى لا يلتصق الخليط بالطاسة.

تقطيع الخضروات إلى شرائح رفيعة.

يفضل تقديم الشاورما ساخن حتى تصبح جميلة الطعم.

فوائد شاورما الدجاج

تحتوي الشاورما على العديد من الفوائد الهامة للجسم وهى كما يلي:-