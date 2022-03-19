بـ مكونين فقط.. اعملي أحلى جبنة بخيرها بطريقة ناجحة بدون منفحة وأسرار لأول مرة هتعرفيها

تفضل كثير من الأمهات عمل الجبنة البيضاء داخل المنزل، وخاصة للاطفال الذين يمتنعون عن تناول اللبن، فيتم عمل الجبنة البيضاء باللبن بخيره كامل الدسم لتفيد الجسم، لذلك تبحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل الجبنة البيضاء بخيرها، حتى تعوض جسم أبنائهن بالفيتامينات والبروتينات الموجودة فى اللبن، كما إنها تعد أفضل بكثير من جبن المحلات التى تصنع باللبن البودرة الذى لا يفيد الجسم مثل اللبن الحليب، فضلًا على أن هناك الكثير من الآباء والأمهات يفضلوا تناول الجبن الصحية الغير مصنعة والتي تحتوي على مواد ضارة أو إضافات غير آمنة للجسم، لا سيما إن كان لديهم أطفال صغار لايزالون في مرحلة تكوين بنيانهم، وهذا سيؤثر عليهم سلبًا، ولذلك لابد من تعلم طرق عمل الطعام والأكلات في البيت بدلًا من الجاهز.

طريقة عمل الجبنة البيضاء

نحضر الجبنة البيضاء من خلال اللبن كامل الدسم ولا يتم إضافة إى مواد مصنعة إليها مثل الجبن الموجودة بالمحلات والتى تكون غير مفيدة للجسم، كما إنها تكون مميزة فى الطعم ويعشقها الكبار والصغار ويمكن تناولها فى الفطار والعشاء، وعمل ساندوتشات للأطفال منها أثناء الذهاب للمدرسة لأنها تحتوى على مواد غذائية مفيدة لبناء جسم صحى.

مكونات عمل الجبنة البيضاء

الجبنة البيضاء تحتوى على مواد غذائية هائلة تفيد الجسم وتبنى العظام والأسنان، لذلك تفضل الأمهات إعدادها داخل المنزل، بدلا من شراء جبن المحلات التى لا تفيد الجسم بأى فيتامينات، لذا سنوضح لكم المكونات التى لابد من توافرها لتحضير الجبنة البيضاء داخل المنزل وبدون تكلفة وأوفر بكثير من شرائها من الخارج.

نحتاج إلى 3 كيلو من اللبن.

نصف كوب من الخل.

خطوات تحضير الجبنة البيضاء باللبن

الجبنة من الأطباق الأساسية فى الفطار والعشاء والتى لا تخلو منها السفرة، كما يحتاجها الاطفال لعمل الساندوتشات، والكثير يتناولها بدون خبز لعمل الدايت، فهى تحتوى على مواد غذائية مفيدة وهائلة، وتغذى العظام والأسنان لاحتواء اللبن على الكالسيوم المفيد، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة داخل المنزل، وعدم شرائها من المحلات.