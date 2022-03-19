أسرار نجاح الكنافة في البيت أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمكونات سايحة وطرية ألذ من الحلواني

تعد الكنافة من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة في شهر رمضان الكريم لأنها تعد من الحلويات التي يمكن عملها وتقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة، حيث يقوم البعض من السيدات بتقديمها عن طريق كاسات وبها كمية من الشربات والفواكه وغيرها من الإضافات التي تقبلين عليها والتي تبدو بطعم لذيذ وجميل، والبعض الأخر من السيدات يقومون بتقديمها عن طريق عملها في صينية وبها الحشوات المختلفة التي ترغبين بها مثل المانجو أو الكريمة أو القشطة وتعتبر من أنواع القشطة المختلفة هي القشطة النابلسية التي يتم عملها عن طريق عمل القشطة بالطريقة العادية وإضافة المكسرات المختلفة عليها على حسب نوع المكسرات التي ترغبين به.

مكونات عمل كنافة القشطة النابلسية

كيلو واحد من الكنافة.

خمسة عبوات من القشطة.

كوب واحد ونصف من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

كمية من تشكيلة المكسرات.

كمية من الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية