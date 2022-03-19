نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الكنافة في البيت أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمكونات سايحة وطرية ألذ من الحلواني في المقال التالي
تعد الكنافة من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة في شهر رمضان الكريم لأنها تعد من الحلويات التي يمكن عملها وتقديمها بالعديد من الأشكال المختلفة، حيث يقوم البعض من السيدات بتقديمها عن طريق كاسات وبها كمية من الشربات والفواكه وغيرها من الإضافات التي تقبلين عليها والتي تبدو بطعم لذيذ وجميل، والبعض الأخر من السيدات يقومون بتقديمها عن طريق عملها في صينية وبها الحشوات المختلفة التي ترغبين بها مثل المانجو أو الكريمة أو القشطة وتعتبر من أنواع القشطة المختلفة هي القشطة النابلسية التي يتم عملها عن طريق عمل القشطة بالطريقة العادية وإضافة المكسرات المختلفة عليها على حسب نوع المكسرات التي ترغبين به.
مكونات عمل كنافة القشطة النابلسية
- كيلو واحد من الكنافة.
- خمسة عبوات من القشطة.
- كوب واحد ونصف من الحليب.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- كوبان إثنان من السمنة السائلة.
- كمية من تشكيلة المكسرات.
- كمية من الشربات.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية
- أحضري الكنافة وقومي بتفتيتها بالأيدي ثم ضيفي السمنة السائلة تدريجيا وقومي بخلط كيلو الكنافة مع كوبان من السمنة وقومي بتجانس المكونين ببعضهما حتى تتجانس تماما وتختلط جيدا.
- بعد ذلك قومي بتحضير القشطة النابلسية عن طريق وضع خمسة عبوات من القشطة في إناء وضعيه على نار هادئة وضعي بها الحليب وقومي بتقليب المكونين مع بعضهما ثم ضيفي ملعقة واحدة كبيرة من النشا وإستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كثيف، ثم ضيفي تشكيلة المكسرات المفضلة إليكي.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وضعي بها نصف كمية الكنافة وقومي بالضغط عليها حتى تصبح متساوية ثم ضيفي القشطة النابلسية وضيفي بعد ذلك كمية الكنافة المتبقية وقومي بالضغط عليها حتى يصبح سطحها متساوي.
- بعد ذلك قوني بإدخالها في الفرن حتى تنضج، وبعد وصول الكنافة إلى اللون الذهبي قومي بإخراجها من الفرن وضعي عليها كمية من الشربات واتركيها حتى تتشرب الكنافة الشربات، وحتى تبرد ثم قومي بتقطيعها وقومي بتقديمها في طبق تقديم بطعم لذيذ وافضل من محلات الحلويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح الكنافة في البيت أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمكونات سايحة وطرية ألذ من الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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