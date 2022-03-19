نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقص هو الحل السحري للف أكبر كمية من محشي ورق العنب والكرنب في دقائق في المقال التالي
المقص هو الحل السحري للف المحشي، المحاشي بوجه عام من المأكولات المفضلة لدى الكثيرون ويعتبر جميع المصريين من محبى المحشي وتتعدد أنواع المحاشي منها الكوسة والفلفل والباذنجان ولكن أكثر أنواع المحاشي المتعبة هي الكرنب وورق العنب ومع ذلك يفضله الجميع عن غيره من أنواع المحاشي ولكن سيدة المنزل تأخذ وقت طويل جدا فى إعداد حلة صغيرة من المحشي ولكن فى مقالنا هذا سنقدم لك طريقة سحرية لعمل المحشى.
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طريقة سلق الكرنب للفه بالمقص
يجب سلق الكرنب أولا قبل حشوه وهذه أولى خطوات اعداد الكرنب
- في وعاء كبير وواسع يوضع ماء وعندما يغلي توضع الكرنبة بالكامل دون تقطيعها.
- ويجب إزالة الأوراق الخضراء الجانبية وإزالة رأس الكرنبة الخارجي.
- لابد من التأكد من وصول الماء إلى داخل الكرنبة والى جميع أجزائها.
- تخرج من الماء وتترك لتبرد وتلين الأوراق لتصبح سهلة التقطيع.
- أو يمكن أن تقطع الأوراق واحدة تلو الأخرى و غمرها في الماء المغلي حتى تنضج ثم تخرج وتصفى ويزال عنها العروق وتقطع قطع متساوية باستخدام المقص.
المقص الحل السحري لعمل أكبر كمية من المحشى
- المقص اسهل بكثير في لف المحشي، حيث أنه أولا يجب إعداد حشوة المحشي وهى الأرز المضاف إليه عصير الطماطم والكزبرة الخضراء أو البقدونس ويطهى على النار قليلا لا يستوي تماما.
- يتم فرد ورقة الكرنب او ورق العنب على سطح مستوى فوق قطعة من الجلاد أو البلاستيك الناعم سهل الطى.
- ثم يوضع الحشو بداخلها وتساوى الأطراف يلف طرف صابع المحشي قليلا.
- ثم يتم ثنى قطعة الجلاد البلاستيك والضغط على طرف الجلاد من الناحية الأخرى بالمقص حتى يلف الإصبع بالكامل
- سوف تحصلين على أصابع متساوية في الحجم أفضل من الملفوفة في ماكينة لف المحشى وبالهنا والشفا.
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