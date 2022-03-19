المقص هو الحل السحري للف أكبر كمية من محشي ورق العنب والكرنب في دقائق

المقص هو الحل السحري للف المحشي، المحاشي بوجه عام من المأكولات المفضلة لدى الكثيرون ويعتبر جميع المصريين من محبى المحشي وتتعدد أنواع المحاشي منها الكوسة والفلفل والباذنجان ولكن أكثر أنواع المحاشي المتعبة هي الكرنب وورق العنب ومع ذلك يفضله الجميع عن غيره من أنواع المحاشي ولكن سيدة المنزل تأخذ وقت طويل جدا فى إعداد حلة صغيرة من المحشي ولكن فى مقالنا هذا سنقدم لك طريقة سحرية لعمل المحشى.

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طريقة سلق الكرنب للفه بالمقص

يجب سلق الكرنب أولا قبل حشوه وهذه أولى خطوات اعداد الكرنب

في وعاء كبير وواسع يوضع ماء وعندما يغلي توضع الكرنبة بالكامل دون تقطيعها.

ويجب إزالة الأوراق الخضراء الجانبية وإزالة رأس الكرنبة الخارجي.

لابد من التأكد من وصول الماء إلى داخل الكرنبة والى جميع أجزائها.

تخرج من الماء وتترك لتبرد وتلين الأوراق لتصبح سهلة التقطيع.

أو يمكن أن تقطع الأوراق واحدة تلو الأخرى و غمرها في الماء المغلي حتى تنضج ثم تخرج وتصفى ويزال عنها العروق وتقطع قطع متساوية باستخدام المقص.

المقص الحل السحري لعمل أكبر كمية من المحشى