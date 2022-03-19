طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة بدون فرن والطعم روعة

أصابع الكنافة المقرمشة بدون فرن ، يعتبر هذا النوع من الحلويات من الحلويات السهلة والبسيطة التي يتم تحضيرها من خلال قليها بالزيت دون الحاجة إلي الفرن، فهي حلويات سهلة وبسيطة من حيث التحضير لا تحتاج إلي تفتيت الكنافة أو تقطيع فهي يتم تشكيلها على شكل أصابع محشية بخليط الحليب والقشطة والسميد لها شكل رائع ومذاق لذيذ، وتعتبر من أشهى الحلويات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم، فالكنافة بشكل عام هي أشهر حلويات رمضان التي لها عشاقها في كل مكان وطرق تحضيرها عديدة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة بدون فرن بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل أصابع الكنافة المقرمشة

تتكون أصابع الكنافة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كيلو كنافة شعر طازجة.

للحشوة

كيلو لبن طازج.

كوب سكر.

ربع كوب قشطة.

كوب سميد خشن ( دقيق بسبوسة ).

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت غزير للقلى.

مقادير الشربات

3 أكواب من السكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للتزيين

فستق مبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير أصابع الكنافة المقرمشة بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بتسخين اللبن في إناء عميق على نار متوسطة، ثم نقوم بإضافة السميد مع التقليب المستمر بواسطة المضرب اليدوي حتى يتماسك قوامه. نقوم بإضافة السكر مع التقليب جيداً، ثم يرفع الإناء من على النار وبعد ذلك نقوم بإضافة القشطة والفانيليا وماء الورد. ثم يقلب ويترك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم نقوم بإحضار ورق ألمنيوم ونأخذ قطعة من الورق على شكل مستطيل طويل. ونفرد عليه خصلة من الكنافة على شكل شريط طويل، وعلى طرف الكنافة نضع ملعقتين من خلطة السميد السابقة. ثم نقوم بلف الكنافة باستخدام ورق الألمنيوم مع الضغط عليها جيداً ونلفها على شكل أصابع وتغلق من الجوانب جيداً، تكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهى من كمية الكنافة. نقوم بتسخين الزيت الغزير في مقلاة عميقة، وتقلى الأصابع بورق الألمنيوم حوالى ثلث ساعة. ثم ترفع الأصابع من المقلاة وتترك جانباً حتى تبرد تكرر نفس الخطوات حتى ننتهى من كمية الأصابع المتواجدة معنا. بعد أن تبرد الأصابع تخرج من ورق الألمنيوم، وتقلى مرة أخرى في الزيت الساخن حتى تتحمر من جميع الجهات وتكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم ترفع من المقلاة وترص في مصفاة حتى نتخلص من الزيت تماماً، ثم تغمس في الشربات البارد لمدة دقيقتين. ترفع من الشربات وترص على طبق التقديم، يرش فوقها الفستق المبشور وتقدم بألف هنا وشفاء.

طريقة تحضير الشربات