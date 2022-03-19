نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح وأفضل وأضمن طريقة لخبز الكريب الحلو فى البيت أحلى من الكافيهات والمطاعم والحلوانى الطعم وﻻأروع لون تحبه العين وقوام طرى يذوب فى الفم في المقال التالي

الكريب الحلو، فى كثير من الأيام تكون ربة المنزل مجهدة و مرهقة من تفاصيل اليوم المزدحم بالعمل و الإهتمام بالبيت وتفاصيل حياة أفراد الأسرة وتحتاج إلى تلبية رغباتهم فى طعام حلو المذاق سريع التحضير لا يأخذ منها وقتآ و لا مجهودآ، هو طعام رائع للفطار و العشاء وهو أيضآ حلوى فى نفس الوقت، فى هذا المقال سنشرح كيفية عمل الكريب الحلو مقادير خبز الكريب الحلو حجم من اللبن ما يملأ كوب و نصف الكوب من الماء

وزن مئة جرام من دقيق القمح

عدد إثنين بيض بلدى طبيعى من المزرعة

ملىء ملعقة أرز كبيرة من السكر

ملىء ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعى البكر قطفة أولى

ملىء ملعقة شاى من الفانيليا خطوات خبز الكريب الحلو نخلط دقيق القمح مع الفانيليا و بالكميات التى سبق تحضيرها فى المقادير فى إناء ويكون الخلط بالتقليب حتى الإمتزاج الكامل

نضع داخل الخلاط الكهربائى البيض على السكر على الفانيليا بنفس الكميات التى تم تجهيزها فى المقادير

ندير الخلاط حتى نحصل على مزيج متجانس لا تظهر فيه أى من مكوناته على حدة

نصب محتوى الخلاط على خليط الدقيق والفانيليا ونستخدم ملعقة خشبية للتقليب لكى نحصل على عجينة ولكن قوامها سائل نسبيآ

نترك العيجنة مدة قدرها عشرون دقيقة حتى تهدأ و ترتاح

ندهن طاسة القلى بقليل من زيت الزيتون و نضعها على نار هادئة و ننتظر حتى تسخن

نصب القليل من العجين السائلة حتى تأخذ شكل القرص الدائرى وبيد هادئة ورفيقة نوزع العجين على المقلاة بإستخدام مسطرة خشبية وذلك حتى نقلل سمك قطعة الكريب و نحصل على عجينة متساوية السمك بدون منطقة سميكة ومنطقة رفيعه

ننتظر ثوانى قليلة ثم نرفع جزآ من العجينة التى بدأت فى التماسك لنتبين لون الجانب الملاصق للمقلاة إن كان بدأ يتيغير أم لا

نكرر الكشف على لون الجانب حتى يحصل الجانب على لون الكراميل

نكرر الكشف على لون الجانب حتى يحصل الجانب على لون الكراميل نقلب قطعة الكريب على الجانب الآخر و ننتظر ثوانى ثم نكشف عن درجة اللون

نكرر حتى يصبح لون الجانب لون الكراميل

نرفع قطعة الكريب من على طاسة القلى و نكرر الخطوات حتى تنفذ العجينة المصنوعة

إختارى من أنواع الحشوات و ألوانها و مذاقها ما يناسب مذاق أفراد العائلة و يفضلونه عمر شويل - جدة أنجح وأفضل وأضمن طريقة لخبز الكريب الحلو فى البيت أحلى من الكافيهات والمطاعم والحلوانى الطعم وﻻأروع لون تحبه العين وقوام طرى يذوب فى الفم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنجح وأفضل وأضمن طريقة لخبز الكريب الحلو فى البيت أحلى من الكافيهات والمطاعم والحلوانى الطعم وﻻأروع لون تحبه العين وقوام طرى يذوب فى الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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