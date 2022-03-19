ضاع عمرنا بنلف ورق العنب والكرنب غلط لفيه بالمقص بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق

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بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب وتعد طريقة من الطرق المتاحة أمام مختلف ربات البيوت للحصول على أفضل وجبة من المحاشي الورقية المشكلة وهذا ما يكون في أسرع وقت ممكن للحصول السريع على أكبر كمية ممكنة من ورق لعنب وورق الكرنب ملفوف جاهز على التسوية ومن دون أن تستغرقي للقيام بذلك الوقت لطويل، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن من خلالها عمل أفضل وصفة من الملفوف وفي أقل وقت ممكن، ومن دون الحاجة إلى أي أدوات أخر سوى المقص حيث أن له الدور الأبرز في الحشو السريع لورق العنب وورق الكرنب وفي غضون وقت قصير.
بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب
لف ورق العنب والكرنب باستعمال المقص من الوصفات السريعة جدا لعمل المحاشي الورقية المشكلة وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال مكونات بسيطة جدا يكون من اليسير عمل وصفة ناجحة من الملفوف وفي غضون وقت قياسي، من الممكن أن يتم اللف للورق وبطريقة سهلة ومتاحة لربات البيوت أن تقمن بتنفيذ خطواتها للتيس من اللف للورق من نوعيه في أقل وقت ممكن.
خطوات للف ورق العنب وورق الكرنب باستعمال المقص
من الممكن أن تقومي باللف السريع لورق العنب وورق الكرنب بكل سهولة، ومن خلال الاتباع للخطوات القادمة والتي تجعل من اليسير على كل ربة بيت أن تقوم باللف لورق العنب أو ورق الكرنب ومن أهم الخطوات القادمة للف الورق بتلك الطريقة ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال إحضار كمية الورق المتوفرة مع السلق الجيد لكل الورق وتصفيته تماما من ماء السلق.
- الخطوة التالية تكون من خلال استعمال الخليط من الأرز مع التوابل مع إضافة بقية المكونات التي تكون ربة المنزل في حاجة لها لإكمال عمل الخليط.
- بعد ذك تقوم ربة البت بحشو الورق وباستعمال مقص مع توزيع الخليط بكمية ملائمة على كل ورقة.
- اللف بالمقص حتى تكتمل كل كمية الورق التي تتوفر وتعتبر الطريقة سريعة جدا لإنجاز لف الورق.
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