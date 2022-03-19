طريقة صحية لعمل مربي الجزر في البيت بمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز

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طريقة عمل مربى الجزر، تعد المربى من الحلوى إلى تحضر في ساندوتشات أو تستخدم في تحضير الكثير من الحلوى المختلفة مثل الباستا فلورا أو التشيز كيك وغيرها، وتحرص دائما على تحضيرها في المنزل حتى تضمن نظافة مكوناتها والحفاظ على صحة أولادها من المواد الحافظة الموجودة في المعلبات الجاهزة، لذلك اليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل مربى الجزر في المنزل. طريقة عمل مربى الجزر المكونات ١كيلو من الجزر.

٢كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة نقوم بتقشير الجزر وتنظيفه من الرؤوس وغسله بالماء جيدا.

نقطع الجزر إلى شرائح رفيعه.

في وعاء عميق نضع الجزر مع السكر ونتركهم لمدة ساعتين في داخل الثلاجة.

نخرج الجزر من الثلاجة ونضعه في قدر على نار متوسطة.

نضف إلي الجزر كوب من الماء ونتركها على النار حتى نحصل تتجانس المكونات ونحصل على القوام المطلوب.

ترفع المربى من على النار وتترك جانبا حتى تبرد تماما.

نحضر برطمان ويفضل أن يكون زجاجي.

نقوم بغسله وتجفيفة بمنشفه قطنية جيدا حتى نتخلص من الماء تماما.

بعد أن تبرد المربى تماما نقوم بتفريغها في البرطمان.

نغلق البرطمان بشكل محكم وتحفظ في الثلاجة. طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى المكونات ٢كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

نصف كوب من السكر البودرة.

عدد ٢ بيضه.

نقف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

كمية مناسبة من مربى الجزر. الطريقة في وعاء عميق نضف الزبدة مع السكر ونخفقهم جيدا حتى نحصل على القوام الكريمي.

نضف البيض بيضه تلو الاخرى مع الفانيليا مع الاستمرار فى الخفق.

في وعاء عميق نضع الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح ونخلطهم جيدا.

نضف الدقيق إلى الخليط الكريمي تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة ترتاح لمدة ١٠دقائق.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قطعتين.

نأخذ القطعة الأولي ونقوم بفردها في صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بتوزيع طبقة من المربى على عجينة البسكويت.

ثم نقوم بتشكيل القطعة الاخرى من العجين حسب الرغبة في الشكل ونضعها فوق طبقة المربى.

ندخلها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة.

نخرج الباستا فلورا من الفرن وتترك حتى تبرد وتصبح جاهزه للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة صحية لعمل مربي الجزر في البيت بمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز - ثقفني

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