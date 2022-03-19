بدون سويت.. معجزة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم من الخلطات الطبيعية الممتازة والتي لها دور في نزع الشعر بمنتهى السهولة ومن سطح الجلد ببساطة بدون أي جهد وفي وقت قصير، ومن الممكن أن تتم إزالة الشعر تماما من الجلد ومن خلال مكونات بسيطة يتم الخلط لها مع الملح للحصول على الجلد خالي تماما من أي بصيلات شعر، وفيما يلي المكونات وطريقة الإعداد للخليط.
وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم
للقضاء النهائي والسريع على الشعر باستعمال مكون الملح فهذه التركيبة تعد من التركيبات الطبيعية المثالية ومن أهم ما يمكن أن يتم لقيام به في المنزل لوصفة مزيلة وبقوة للشعر من الجلد ومن الجذور، والتي تعمل على الحد من أي تواجد للشعر والتخلص تماما من عيوب الجلد وإزالة أي أثر من آثار العيوب الجلدية كالقشور والبهتان، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لعمل وصفة الملح، مع بيان أهم الخطوات التي تيسر من عمل خليط الملح وتطبيقه على الجلد لإزالة الشعر من الوجه ومن الجسم.
مكونات لوصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم
من الممكن أن يكون هناك قضاء نهائي على الشيب من خلال الاستعانة بالمكونات الطبيعية الآتية، والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على الشعر خالي من أي شعر أبيض، والمكونات تكون على هذا النحو الآتي:
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الياسمين.
- ملعقة من بودرة الترمس
- ملعقة من النشا.
طريقة التحضير لوصفة الملح لإزالة الشعر
من الممكن التحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة:
- من الممكن أن يتم التحضير من خلال استعمال وعاء ملائم ويتم فيه عمل خليط ما بين المكونات.
- الخلط الجيد لكل الزيوت الطبيعية ومن ثم الخلط بينها وبين المكونات الأخرى مع النشا ومع كمية الملح والقليل من مطحون الترمس وتصبح الوصفة جاهزة تماما على التطبيق.
- تطبيق الخليط على سطح البشرة المراد لتخلص تماما من تواجد الشعر فيها وهذا بعد أن يتنم تنظيف الجلد وغسله وتجفيفه.
- الخليط يعمل على إزالة لشعر تماما ومن الجذور، ومن الممكن تطبيق الخليط حوالي ربع ساعة على البشرة، والتخلص تماما من تواجد الشعر
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