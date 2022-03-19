طريقة عمل حلوى الجاليبي Jalebi الهندية

الجاليبي هو من اشهر انواع الحلويات الهندية ، وهو بيكون عبارة عن حلوى على شكل حلزوني مغموسة في الشربات شبيهه بالمشبك المصري بتاعنا في الشكل ، وبتتعمل دايما في الاحتفالات والمهرجانات وتعتبر كمان من حلويات شهر رمضان في الهند ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية طريقة عمل حلوى الجاليبي Jalebi بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل حلوى الجاليبي Jalebi:

حلوى الجاليبي ليها طريقتين وهي الطريقة التقليدية والطريقة الفورية ، في الطريقة التقليدية بيتم تخمير العجينة لمدة 24 ساعة قبل القلي ، اما في الطريقة الفورية ، بيتم تحضير العجينة بالخميرة الفورية ومش بتحتاج تخمير ، ولكن الجاليبي بالطريقة التقليدية بيكون طعمه افضل وهي الطريقة اللي هنعملها النهاردة.

الكمية اللي معانا النهاردة تكفي تقريبا 4 اشخاص ، لو عايزة لعدد افراد اكتر ضاعفي الكمية.

مقادير العجينة:

– ½ كوباية دقيق.

– 1 معلقة كبيرة نشا.

– ¼ معلقة صغيرة بيكنج صودا (كربوناتو).

– رشة كركم للون الاصفر ، وممكن تستبدليها بألوان طعام بودر اصفر او برتقاني.

– ¼ كوباية زبادي.

– ¼ كوباية ماية.

مقادير الشربات:

– ½ كوباية سكر.

– ¼ كوباية + 2 معلقة كبيرة ماية.

– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

– رشة حبهان مطحون.

– من 5 – 7 اعواد زعفران (اختياري).

طريقة تحضير العجينة:

1- انخلي ½ كوباية الدقيق في طبق متوسط الحجم ، ضيفي له النشا, البيكنج بودر, الكركم, الزبادي.

2- ضيفي الماية حسب الحاجة حوالي ¼ كوباية وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس لحد ما يبقى عندك خليط بقوام سميك وناعم ، واتأكدي ان الخليط خالي من اي كتل.

3- غطي الخليط بكيس بلاستيك ، وسيبيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة لحد ما يتخمر ، بعد 24 ساعة شيلي الغطا ، هتلاقي العجينة عاملة فقاعات صغيرة على السطح وريحتها حمضية خفيفة.

4- قلبي الخليط كويس بمعلقة.

5- الخليط المفروض يبقى ليه قوام لزج وبيقع من الملعقة لما ترفعيه ، لو الخليط سائل اوي الجاليبي بعد القلي هيبقى مقرمش وخفيف زيادة عن اللزوم ، ولو سميك اوي الجاليبي هيطلع طري وسميك.

6- صبي الخليط في ازازة صوص فاضية ، او في كيس حلويات ، او في كيس بلاستيك سميك (زيبلوك) ، وكده يبقى جاهز للقلي.

طريقة تحضير الشربات:

1- في حلة على النار ضيفي السكر, الماية, الزعفران, الحبهان المطحون ، وقلبيهم مع بعض على نار متوسطة.

2- سيبيه على النار يغلي لحد ما السكر يدوب تمام وقوامه يبقى سميك شوية ، بحيث انك لو اخدتي منه بين صوابعك يعمل خيط رفيع.

3- مجرد ما القوام يبقى مظبوط ضيفي عصير الليمون ، وقلبي كويس وارفعيه من على النار ، وكده يبقى الشربات جاهز ، لما تيجي تقلي الجاليبي ممكن تدفي الشربات تاني على نار منخفضة بحيث لما تنزلي فيه الجاليبي يبقى دافي.

طريقة قلي الجاليبي:

1- في طاسة واسعة سخني السمنة او الزيت على نار متوسطة لقلي الجاليبي في زيت غزير ، وفي الوصفة دي استخدمي زيت مع معلقتين كبار سمنة ، ضيفي نقطة من الخليط في الزيت عشان تتأكدي انه سخن ولو العجينة طفت على السطح من غير ما لونها يتغير كده يبقى الزيت جاهز للقلي ، اضغطي على الازازة او الكيس وابدأي نزلي العجينة وحركي ايدك في شكل دائري لبره بحيث تعملي شكل حلزوني اعملي من 2 – 3 دوائر جوه بعض او اكتر او اقل حسب حجم الطاسة بتاعتك وحسب عايزة الجاليبي كبير او صغير.

2- قلبي الجاليبي من 2 – 3 مرات (او حسب الحاجة) عشان تقليها بشكل متساوي من الجانبين.

3- اقليها لحد ما تبقى لونها دهبي ومقرمشة.

4- طلعيها من الزيت ونزليها مباشرة في الشربات الدافي ، المفروض الشربات يكون دافي او سخن شوية ، ومايبقاش بارد ، سيبيها في الشربات لمدة حوالي دقيقتين ، دقيقة على كل جنب.

5- طلعيها من الشربات ورصيها على طبق التقديم.

نصايح للعجينة:

1- لو الجاليبي انكمش: ده معناه انك قلتيه زيادة ، او قلتيه على حرارة منخفضة.

2- لو الجاليبي مسطح: ده معناه ان الزيت مكنش سخن كفاية ، او قلتيه على حرارة منخفضة.

3- لو رفيع ومسطح: ده معناه ان العجينة كانت سايلة زيادة.

4- لو سميك وطري: معناه ان العجينة كانت سميكة زيادة.

لو الخليط بعد التخمير لقتيه سايل ، ممكن تضيفي له كام معلقة من الدقيق وتقلبيها كويس عشان تظبطي القوام ، والجاليبي يطلع معاكي مظبوط بعد القلي.

الطريقة بالفيديو:

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