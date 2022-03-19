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مكون في بيتك معجزة.. لإزالة الشعر كله من الجذور بدون الم نهائيا تعد فوائد الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم متعددة، فالشعر الزائد في الجسم من المشاكل المزعجة التي تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للفتيات ويجب التخلص منه نهائيًا حتى لا يتسبب لها في حرج أمام زميلاتها أو زوجها، وبالإضافة إلى كل ذلك يجب التخلص منه كجزء هام من النظافة الشخصية للمرأة، ويمكنك تطبيق وصفتنا اليوم حتى تحصلي على بشرة وجسم ناعم خاليين من أي شعر زائد سواء خفيف أو كثيف وتتمتعي بجسم مثالي وأنثوي. فوائد الفازلين لإزالة الشعر الزائد مقادير عمل الوصفة:- ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة والترمس المطحون.

دقيق أبيض.

جل صبار.

عصير ليمون.

زيت زيتون. طريقة إزالة الشعر بالفازلين باستخدام المكونات السابقة يمكنك عمل خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بوضع الفازلين مع جل الصبار في وعاء على النار حتى يتم تذويبه تمامًا أو بداخل حمام مائي ثم أضيفي نشا الذرة إلى الخليط وقلبيه جيدًا.

يمكنك تخفيف الخليط بوضع عدة قطرات من زيت الزيتون وماء الورد وعصير الليمون والدقيق وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم ومتماسك.

اغسلي المنطقة جيدًا ثم ابدئي في فرد الخليط عليها ودلكيه لعدة دقائق ثم اتركيه نصف ساعة على الأقل حتى يجف تمامًا ثم اشطفي المنطقة بالماء الفاتر أو البارد.

بعد أن تزيلي الخليط في عكس اتجاه الشعر وشطف المنطقة قومي بتجفيفها جيدًا ثم رطبيها بأي نوع كريم مرطب طبيعي ومناسب لجلدك ونوع بشرتك. طريقة عمل كريم مرطب من الفازلين الطبي المكونات:- ربع كوب من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان من جل الصبار.

زيت جوز الهند في كوب كبير.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

عدة قطرات من زيت الياسمين. خطوات التحضير:- قومي بإضافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تمامًا ثم قلبيها جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا مع بعضها البعض.

كل هذه المكونات زيوت طبيعية ولها فوائد عظيمة على البشرة ثم قومي بوضع الخليط في علبة زجاجية صغيرة وأغلقيها جيدًا وضعيها بداخل الثلاجة لمدة ساعة وابدئي في استخدامها. عمر شويل - جدة مكون في بيتك معجزة.. لإزالة الشعر كله من الجذور بدون الم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة - ثقفني

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