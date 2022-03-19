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هقولك ازاى تسوي اللحمه بسرعه وتكون زى الزبدة بدون حلة ضغط، فمن المعروف أن اللحوم من الأطعمة التي لا تنضج بسهولة بسبب وجود ترابط قوي بين جزيئاتها والتي تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم تفكيك تلك الروابط وتكسيرها، ولذلك تلجأ الأمهات وربات البيوت إلى حلة الضغط التي تسّرع من تسوية الأطعمة وخاصة بالنسبة للمرأة العاملة فهي لا يسعفها الوقت للانتظار، أما في موضوعنا اليوم يمكنك تسوية اللحوم بسهولة بإضافة مكون متوفر في مطبخ وبدون استخدام حلة الضغط. طريقة تسوية اللحمة بدون حلة ضغط مقادير الطريقة: – لحم طازج.

ماء مغلي.

بهارات لحمة مختلفة.

بصل.

كرفس.

جزر.

ورق غار.

كرات.

حبة هيل.

مستكة.

زيت نباتي.

فلفل أبيض.

ملح طعام.

معلقه سكر أبيض لتسويه اللحم بسرعه. خطوات التحضير:- قومي بإصافة المستكة والهيل والزيت إلى طاسة القلي وقومي بتقليبهم جيدًا في الماء حتى تحمّر المكونات ويتم تشويحها.

ضعي الخليط في وعاء معدني على النار ثم قلبي الخليط مع كمية من الماء المغلي بعد ذلك أضيفي المكونات المتبقية إلى الخليط.

أضيفي ملعقة السكر إلى الخليط فهي التي تساهم في إسراع عملية تسوية اللحوم بدون حلة ضغط وقومي بالتقليب جيدًا.

تعتبر السكريات من المكونات التي تساهم في تسريع عملية التسوية لأن لها قدرة كبيرة جدًا على تفتيت الروابط بين جزيئات اللحمة.

يمكن للخل الأبيض أيضًا تسريع العملية ولكن السكر قدرته أكبر منه مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة منه حتى لا يؤثر في طعم اللحمة بعد النضج.

أضيفي الملح كمكون أخير في تسوية اللحمة لأنه يبطئ من عملية التسوية. طريقة تنظيف اللحوم من الزفارة يجب عدم تنظيف اللحوم المجمدة أولًا بالماء لأن الماء قد يساهم في تناثر الثلج المعبأ بالسموم والميكروبات.

من الأفضل وضعها أولًا في وعاء يحتوي على خليط ملح الليمون وخل الطعام حتى يساهم في قتل الميكروبات العالقة.

ضعي عليها بعض من الملح حتى يمتص رائحة الزفارة والروائح الكريهة ثم قومي بشطفها تحت الماء الجاري حتى يتم تنظيفه من كل المكونات المضافة.

بعد ذلك قومي بإعداد اللحمة وتسويتها بالطريقة السابقة. عمر شويل - جدة هقولك ازاى تسوي اللحمه بسرعه وتكون زى الزبدة بدون حلة ضغط فكرة عبقرية - ثقفني

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