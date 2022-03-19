نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنوز دوائية وثروات علاجية وفوائد غذائية لشاى الزنجبيل تعرف على أفضل ما يمكن أن تخسر به الوزن وتعالج به اﻷمراض وتقوى جسمك وجهازك المناعى في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاى الزنجبيل، من أشهر المشروبات المنتشرة فى شبه القارة الهندية، له مذاق لاذع قليلآ، يتم عله من أوراق الشاى ومسحوق الزنجبيل، هذا المشروب عبارة عن كنوز غذائية تعالج كثير من الأمراض و تحرق الدهون وهو دعامة قوية جدآ للجهاز المناعى للجسم، تعرف فى هذا المقال على كيفية تحضيره وفوائده

كيفية عمل شاى الزنجبيل

ضعى نصف ملعقة شاى من مسحوق الزنجبيل فى كوب ماء فارغ

فى كوب ماء فارغ آخر ضعى

نصف ملعقة من مسحوق الشاى الأحمر

أو ملعقة كاملة من حبوب الخرز من الشاى فى حالة إستخدام الشاى الخرز

أو نصف ملعقة من أوراق الشاى الأخضر المجففة إن كنت من محبى الشاى الأخضر

أضيفى ماء يغلى ما يملأ نصف الكوب الذى فيه الشاى و غطيه بغطاء لتتفاعل المكونات بهدوء

فى كوب الزنجبيل إملأى نصف الكوب فقط بالماء المغلى مع التقليب

إرفعى الخليط على النار حتى يغلى مرة واحدة فقط

صفى المشروب بمصفاة و ها أنت حصلتى على نصف المشروب داخل كوب الشاى

قلبى المكونات جيدآ حتى تمتزج جيدآ

يمكنك إضافة بعض النكهات اَلإضافيه مثل أوراق النعناع أو رشة زعفران أو نصف ليمونة وهذه الخطوة إختيارية لمحبى تعدد النكهات و الذين يتفادون إستعمال السكر لخسارة الوزن أو لتفادى إرتفاع السكر فى الدم لمرضى الداء السكرى

شاى الزنجبيل و حرق الدهون

أقوى أنواع الشاى بالزنجبيل حرقآ للدهون هو الشاى الأخضر بالزنجبيل حيث يسرع عملية الأيض ويرفع معدلات حرق الدهون فى جسم الإنسان كما أنه يتسبب فى فقدان الشهية لفترة من الوقت وكل ذلك يساعد فى حرق الدهون الزائدة و خسارة الوزن

شاى الزنجبيل والصحة الدماغية

شرب شاى الزنجبيل يحسن وظائف الدماغ وينشط الذاكرة ويزيد من التركيز ويقلل من إحتمالات الإصابة بأمراض باركنسون والزهايمر

شاى الزنجبيل والجهاز الهضمى

يقلل شاى الزنجبيل من التجشؤ وألم المعده وعسر الهضم ويعمل على تحسين إمتصاص العناصر الغذائية من الطعام داخل الجهاز الهضمى أى الإستفادة القصوى من كل الطعام الذى يأكله الإنسان

فوائد أخرى متعددة لشاى الزنجبيل

شاى الزنجبيل يخفض مستوى الكوليسترول الضار ويحسن الدورة الدموية و يقى من السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة ويقلل من آلام الدورة الشهورية للإناث