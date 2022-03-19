نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكلفة أصنعي بنفسك مناكير طبيعي في المنزل باللون اللي بتحبيه بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مناكير هو عبارة عن مادة يتم استخدامها في تزين الاظافر بالوان متعددة وجميلة، حسب الرغبة، كما أنه يساعد في حماية الأظافر، ويتم شراء الكثير من الفتايات المنوكير بشكل دائم بتكاليف مرتفعة، ولكن مالم يعرفه الكثير أنه من الممكن القيام بعمل المنوكير في المنزل بكل سهولة، وعمل أيضًا العديد من الالوان بدرجات مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية القيام بذلك بخطوات بسيطة تابعونا الآن.

المونوكير هو إحدى المستحضرات التجميلية فهو يعمل على تغير لون الاظافر بأجمل الالوان المختلفة حسب الرغبة، وحسب لون الملابس الخاصة بالنساء، وقد يساعد المونوكير في حماية الاظاقر ايضًا، ومن الممكن أن تقومي بعمل المونوكير الخاص في المنزل باللون المرغوب فيه بكل سهولة، وهذه الطريقة هي التي سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

طريقة عمل مناكير في المنزل بخطوات بسيطة

تستطيع كل فتاه القيام بصناعة المنوكير في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وسوف يستمتعون بأجمل منوكير أمن جدًا على الاظافر بدون اي أضرار أو مواد كيميائية ضارة، ومن أهم الطرق التي تستخدم كالتالي:

صناعة مناكير باستخدام ظلال العيون

قومي بعمل افضل مونوكير لاظافرك وبكل سهولة، ولكي حرية اختيار اللون المناسب لكي حسب الرغبة أو حسب الموضة المتبعة وذلك من خلال استخدام ظلال العيون بالدرجة التى تريدينها والماركه المفضلة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات المستخدمة

علبة من ظلال العيون ملونة حسب اللون المراد.

عبوة واحدة من المناكير الشفاف.

عبوة فارغة لعمل لوضع المنوكير الجديد.

كيس بلاستيك صغير يمكن لعلاقة جيدًا.

طريقة التحضير