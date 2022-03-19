نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة فى البيت.. مش هنشتريها من بره تانى في المقال التالي

طريقة عمل الغريبة الدايبة فى البيت، تعد الغريبة من المخبوزات المحببة وذات شعبية كبيرة فى مختلف الدول العربية ويختلف مسماها وطرق تزينها من بلد لأخر، وارتبط عادة تقديم الغريبة فى أيام الفطر المبارك واعتادت السيدات على إعدادها وخبزها فى المنزل نظرا لسهولة مكوناتها وسرعة تحضيرها إلى جانب تناولها طازجة والاستمتاع بقوامها الناعم الذي يذوب فى الفم، وتتكون الغريبة من بعض المكونات الرئيسية وهى الطحين والسمن البلدي والسكرى ويمكن تزينها بالعديد من الإضافات مثل اللولى أو الفستق الحلبي أو السكر البودر أو الكرز وغيرها، فإليك طريقة عمل الغريبة الدايبة فى البيت بأسهل الخطوات والتعرف على سر نجاحها والحصول على القوام الناعم الدايب. مقادير عمل الغريبة الناعمة 4 أكواب دقيق منخول.

كوب سكر بودر.

2 كوب سمن بلدي.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. للتزيين لوز أو فستق حلب أو سكر بودر أو لولى طريقة تحضير الغريبة احضري وعاء ضعي به السمن والسكر البودر وقومى بخفقهما بالمضرب الكهربائي لعدة دقائق حتى يصبح قوامها مثل الكريمة ويتحول لونها إلى اللون الأبيض.

أضيفي الفانيليا والحليب البودر ورشة الملح إلى الخليط واستمري فى الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

أضيفي الدقيق المنخول تدريجيا واستكملي الخفق حتى يأخذ الخليط قوام العجينة وتصبح ناعمة ومتماسكة.

ابدئي فى تشكيل العجين عن طريق أخذ قطع صغيرة منه وتشكيلها إلى كور ثم قومى بالضغط على كل كورة باليد لتفرد قليلا وتصبح مثل القرص الصغير.

بعد أن تنتهى من تشكيل جميع الكمية غطى العجين بطبقة من الاسترتش وادخليه إلى الثلاجة حوالى 15 دقيقة حتى ترتاح العجينة.

ادهني صينية الخبز بقليل من الزبدة وقومى بتسخين الفرن على حرارة 150 درجة مئوية.

رصي قطع الغريبة فى الصينية وقومى بتزينها بأي نوع من المكسرات أو الفاكهة المجففة حسب الرغبة.

ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حوالى من 10 إلى 15 دقيقة وأخرجيها عندما تأخذ اللون الذهبي المميز.

لا تقومي بتحريك الغريبة من الصينية إلا بعد أن تبرد تماماً.

يمكنك الاحتفاظ بالغريبة فى علبة محكمة الغلق حتى تبقي طرية معكي لأطول وقت. أسرار نجاح الغريبة أحرصي أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

استخدمي نوع دقيق فاخر مخصص لعمل الكعك والبسكويت.

استخدمي السكر البودر فى الوصفة لتكون الغريبة ناعمة ودايبة للغاية.

احرصي أن تخبزي الغريبة على درجة حرارة ضعيفة للغاية حتى تنضج من الداخل بسهولة ولا تكتسب أي لون من الخارج وتكون دايبة ومقرمشة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة فى البيت.. مش هنشتريها من بره تانى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة فى البيت.. مش هنشتريها من بره تانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.