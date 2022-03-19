طريقة عمل عجينة البيتزا والصلصة في البيت وحضري بيتزا أحسن من الجاهزة بكتير

طريقة عمل البيتزا، تعد البيتزا من أشهر الوجبات السريعة وأكثرها انتشاراً في العالم الغربي والعربي، فهي تتمتع بمذاق قوي ومميز وشهي للغاية يحبه الكبار قبل الصغار، حيث يتم تحضيرها باستخدام عجينة مخصصة لها بالإضافة إلى الصلصة وميكس الجبن والخضروات، كما يمكن إضافة العديد من النكهات المختلفة لتحضير أشهى وألذ بيتزا سواء كانت بالدجاج أو الشيش طاووق أو الاستربس أو الصدور أو يمكن تحضيرها بنكهة اللحم المفروم والسجق أو الجمبري حسب رغبة كل فرد.

طريقة عمل البيتزا في البيت

ولأن البيتزا هي معشوقة الملايين قررنا اليوم أن نشارك معكم أبسط المكونات وأسهل الخطوات لعمل البيتزا اللذيذة من خلال ما يلي:

المكونات

ثلاثة أكواب من الطحين المنخول.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من بودرة الحليب.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير البيتزا

تحضير وعاء متوسط الحجم ويخلط فيه الدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر وبودرة الثوم.

إضافة بودرة الحليب وزيت الزيتون إلى المكونات السابقة، ثم تذوب الخميرة في القليل من الماء الفاتر.

مزج خليط الخميرة مع كافة المكونات ثم تعجن بالماء الفاتر وتقلب جيداً للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة.

ترك عجينة البيتزا لكي ترتاح ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة، وخلال هذه الفترة يتم تحضير حشوة وصلصة البيتزا.

مكونات صلصلة البيتزا

خمس حبات متوسطة الحجم من الطماطم الطازجة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من أوراق الريحان المطحون.

ربع ملعقة من بودرة الثوم.

ربع ملعقة من الزعتر البري.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير