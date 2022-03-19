طريقة عمل البسكويت بالعجوة في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة

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عمر شويل - جدة البسكويت بالعجوة ، من الوصفات المفضلة والمحببة للكثيرين لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز، كما أن طريقة تحضيره في المنزل بسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالعجوة.

مكونات البسكويت بالعجوة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسنتعرف عليها فيما يلي وهى كالتالي:-

مقدار ١٠٠ جرام من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضتين.

كوب من السكر.

رشة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقتين كبار من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

كمية مناسبة من العجوة (٨٥٠ جرام تقريبا)

طريقة تحضير البسكويت بالعجوة

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسكويت بالعجوة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كمية الزبدة مع نصف كوب الزيت وكوب السكر ورشة الفانيليا والبيضتين جيدا في الخلاط الكهربائي.

ثم نضيف على الخليط نصف كوب الحليب البودرة وملعقتي دقيق الذرة ونقلبهم قليلا مع بعضهمالبعض.

ثم نقوم بوضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق على الخليط على ثلاثة مراحل حتى تتماسك العجينة، ثم نترك العجينة في إناء لمدة عشر دقائق.

وبعدما ترتاح العجينة لمدة عشر دقائق نقوم بفرد قطعة من العجين على شكل مستطيل.

ثم نقوم بوضع العجوة على طرف العجينة التي قمنا بفردها.

ثم نقوم بلف العجينة فوق العجوة ونقوم بغلق أطراف العجينة.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على العجينة بالشوكة حتى تأخذ شكلا جماليا.

ثم نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة ونقوم بوضعهم على صاج مدهون بالزيت.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل فقط، ثم نقوم بإدخال الصاج في الفرن.

وعندما يتحمر البسكوت من الأسفل نقوم بإشعال نار الفرن من الأعلى حتى يتحمر الوجه.

ومدة التسوية تتراوح ما بين ١٠ دقائق ١٢ دقيقة تقريبا.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل العجوة بالمنزل

العجوة تعد بطريقة بسيطة جدا وبمكون واحد ألا وهو التمر ولكنها تأخذ فترة كبيرة علي النار الهادئة وهناك طرق عديدة لإعداد العجوة ولكن هذه الطريقة هي الأصلية وهي كالتالي:

طريقة التحضير

نقوم بأخراج النوى وتنظيف التمر جيدا.

ثم نقوم بوضعه علي نار هادئة مع التقليب المستمر لفترة طويلة قد تتراوح ما بين أربع إلي خمس ساعات.

ثم تكون العجوة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: