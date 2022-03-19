خبز الزبادي بالطاسة بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وسريعة

خبز الزبادي بالطاسة ، من أنواع الخبز الطرية التي يتم تحضيرها في خلال دقائق معدودة بدون استخدام الفرن، فهو خبز طري ولذيذ يتم تقديمه مع العديد من الأكلات أو يمكن تقديمه كنوع من السندويتشات مع مختلف الحشوات يمكن تقديمه في الإفطار مع الجبن فهو خفيف ولذيذ، ولا يحتاج إلي الماء في العجن مثل غيره من أنواع الخبز العديدة والمختلفة، ويتميز بقوام طري جداً ولذيذ وله رائحة جميلة فهو يتم إعداده بالسمن البلدي الذي له رائحة رائعة وجميلة، ويعد الخبز من أكثر الأشياء التي نستهلكها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنه على السفرة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط الطرق والخطوات لعمل خبز طري ولذيذ بالمنزل هو خبز الزبادي بالطاسة.

مكونات عمل خبز الزبادي بالطاسة

يتكون هذا النوع من الخبز من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح .

رشة من السكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الزبادي بالطاسة من خلال خطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الخمير والسكر ونقلب المكونات. ثم نقوم نضيف الزبادي والسمنة البلدي ثم نقلب المكونات بالملعقة حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بعجن المكونات باليد جيداً حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية. نتركها حتي ترتاح جيداً وتختمر مع مراعاة تغطيتها بشكل جيد. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كرات صغيرة على حسب الرغيف الذي نرغب به ويفضل أن تكون متساوية في الحجم. نترك الكرات ترتاح لمدة عشر دقائق ثم نقوم بفردها باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق، فرد قليلاً أو باليد حسب الرغبة مع مراعاة تغطية العجين بعد الفرد.

طريقة التسوية