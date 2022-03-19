كيكة السعادة كيكة قدرة قادر طعمها فرحة شكلها غرام لونها ينسى الهموم تعرفى على أسرار صنع السعادة بإيدك فى دقائق قليلة

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كيكة قدر قادر بالكريم كراميل، إن كريمة الكراميل معشوقة الكل كبير كان أو صغير، لها مذاق لا يختلف على روعته أحد، وقوام يذوب فى الفم كأنعم و أرق ما يكون، ولذلك تفكر ربات البيوت دائمآ فى تجهيز كيكة الكريم كراميل أو كيكة قدرة قادر لتقديمها إلى الصيوف وخاصة فى حفلات الخطوبة حيث تحتاج ربة المنزل إلى تقديم ضيافة ثمينة قيمة حلوة المذاق جدآ إلى خطيب إبنتها و عائلته، تعرفى معنا سيدتى على طريقة عملها كيكة الكراميل أو كيكة قدرة قادر فى بيتك مقادير كيكة قدرة قادر حجم من دقيق القمح ما يملأ ثلاثة أكواب ماء

مقدار من الكاكاو ما يملأ ملعقة شاى ويمكن لهذه الكمية أن تزيد على حسب الرغبة

وزن من الزبادى يساوى مائتان و خمسون جرام

ملىء ملعقتان شاى من الفنانيليا

عدد أربعة بيضات بلدى من المزرعة

واحد موب من زيت الذرة

حجم من السكر ما يملأ كوبان ماء

عدد أربعة أكياس من عبوات الكريم كراميل الجاهزة و يتم شراؤها من الماركت

عدد أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر خطوات عمل كيكة الكراميل أو كيكة قدرة قادر تتبعى خطوات عمل الكريم كراميل كما هو مكتوب على العبوة من الخارج و جهزى كل عبوات الكريم كراميل التى قمتى بشرائها من الماركت

بعد الإنتهاء من عمل كل عبوات الكريم كراميل صبى الكريم الكراميل الناتج فى صينية التقديم وبذلك تكونى قد صنعتى الطبقة الأولى من كيكة الكريم كراميل

إبدأى الآن فى صنع الصبقة الثانية من كيكة قدرة قادر و هى طبقة الكيكة وهذه الطبقة لها سمك يحدده تفضيل المذاق الشخصى أن تكون طبقة الكيك سميكة أو قليل

أحضرى إناء عميق وضعى داخله البيض و السكر والفانيليا بالكميات والأحجام التى سبق تحضيرها فى المقادير و أخفقى المكونات بإستخدام مضرب البيض الكهربائى أو مضرب الخفق وذلك حتى تختفى المكونات وتتحول إلى مزيج أبيض اللون و للحصول على ذلك يجب الخفق جيدآ بالمضرب الكهربائى

فور الحصول على المزيج الأبيض لا تتوقفى عن الخفق بالمضرب الكهربائى بل إبدأى فى نثر الكميات التى سبق تحضيرها فى المقادير من دقيق القمح والكاكاو و البيكنج باودر

بعد الحصول على عجينة الكيك صبى عيجنة الكيك التى صنعتيها برفق وحذر فوق طبقة الكريم كراميل حتى لا تخترق أو تمزق طبقة الكريم كراميل و أيضآ بالسمك الذى ترغبين فيه

أشعلى الفرن على درجة مائة وثمانون درجة مئوية لمدة خمسة عشر دقيقة

أحضرى صيني أكبر من صينية كيكة قدرة قادر و أعمق و إملأيها بالماء ثم ضعى صينية كيكة قدرة قادر داخلها فوق الماء برفق شديد جدآ وذلك حتى لا يحترق الكريمل كراميل داخل الفرن

أدخل الصينيتين معآ داخل الفرن لمدة ساعة مع مراعاة تزويد الماء كلما نقص بين الصينيتين

أخرجى الصينيتين معآ ثم إفصليهما عن بعضهما و إتركى صينية كيكة قدرة قادر تبرد تمامآ

أدخليها الثلاجة وهى مغطاة جيدآ لمدة خمس ساعات

أخرجيها من الثلاجة وضعيها فوق فوطة تنشيف مشبعة بالماء الساخة لمدة نصف دقيقة ثم إقلبيها لتحصلى على كيكة قدر قادر الكراميل من أعلى و الكلك من أسفل عمر شويل - جدة كيكة السعادة كيكة قدرة قادر طعمها فرحة شكلها غرام لونها ينسى الهموم تعرفى على أسرار صنع السعادة بإيدك فى دقائق قليلة - ثقفني

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