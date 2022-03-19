طريقة عمل كفتة اللحمة المشوية بطعم وتتبيله المطاعم وسر نجاحها في المنزل

كفتة اللحمة المشوية من ألذ وأطعم أنواع المشويات التي تسعي الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل، بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، فهي وجبة لذيذة وخفيفة ويقبل على تناولها عدد كبير من الناس نظرًا لمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء التسوية، وتقدم دائمًا بجانب سلطة الطحينه، والأرز الأبيض، والمخللات، وكثير من الأطفال يفضلون تناولها بكثرة، كما تتميز بسهولة تحضيرها وخفت القوام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة اللحمة المشوية بطعم وتتبيله المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة اللحمة المشوية

تتكون الكفتة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.

ربع كيلو من دهن اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مجموعة من الأعواد الخشبية المخصصة للشوي.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كفتة اللحمة المشوية بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم وهى كما يأتي:-

نحضر بوله كبيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نغمس اليد في الزيت، ثم نقوم بعجن المكونات جيدًا حتى تصبح مثل العجينة. نضع الوعاء في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك عجينة الكفتة جيدًا. نحضر الأعواد الخشبية، ثم نقوم بتشكيل عجينة اللحم عليها على شكل الأصابع. نحضر صينية كبيرة الحجم، ثم نرص على حواف الصينية عيدان الكفتة. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نتركها حتى تسخن. نقوم بإدخال الصينية الفرن، ثم نقلب الأعواد من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تمامًا. نخرج الصينية من الفرن ونحضر طبق كبير، ثم نقوم بوضع البقدونس المفروم على الطبق ونرص عليه أعواد الكفتة ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كفتة اللحمة المشوية

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-