نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صبغ شيب الشعر بطرق آمنة تقوي وتغذي الشعر من الجذور؟ مع الخلطة السورية الخيالية لاخفاء الشيب العنيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي الوصفات لصبغ واخفاء الشيب سريعا مع بداية ظهور مشاكل الشعر يشعر الكثير نن السيدات بالاحباط هاصة وان كانت تلك المشاكل ظهور الشعر الابيض الذي يصيب الشعر بداية من عمر الثلاثين وبعيدا عن العوامل التي سبب في تلك، هناك العديد من الطرق الطبيعية والآمنة التي تساعد في اخفاء شيب الشعر، كما تقوم على صباغة الشعر الابيض لفترات طويلة وهي الخلطات الطبيعية التي تمنحك صبغ الشيب بعدة الوان ووداعا للصبغات الكيميائيّة الضارة التي تباع في منافذ مستحضرات التجميل، وبالسطور التالية ومن خلال موقعنا ثقفني نود أن نتناولمع زوارنا الكرام أقوي الوصفات لصباغة شيب الشعر.

اختفى الشيب نهائيا

أوراق الكاري هي من أفضل الحلول الطبيعية التي تستخدم في تغطية واخفاء الشعر الأبيض الذي يغزو الشعر تدريجياً، فتحتوي أوراق الكاري على خصائص مذهلة تساعد بشكل كبير في فيمنع ظهور الشيب المبكر.

المكونات

كمية مناسبة من اوراق الكاري

لتر ماء

الطريقة

في وعاء يتم غلى كمية الماء. نضع اوراق الكاري في الماءالمغلي ويغطيب باحكام. نترك اوراق الكاري مع الماء المغلي لمدة نصف ساعة على الأقل. يصفي الماء ويترك علىجانبحتي يبرد تماما. نضع ماء اوراق الكاري في بخاخة، ونبدا في توزيعه على الشعر. يترك على الشعرحتي مرور ساعة على الاقل قبل أن يشطف الشعر بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرة من كل اسبوع لنتيجة واضحة.

القضاء على الشيب في يومين

مع الكركدية ستحصلين عل. صباغة للشيب باللون العنابي الغامق، حيث يعمل الكركدية على صبغ الشعر الابيض بفعالية فائقة تدوم لاسابيع دون الحاجة لتكرار الوصفة، وذلك يرجع للون الذي يكتسبه الكركديه.

المكونات

كوب من الكركدية

ماء

طريقة تحضير الوصفة

ننقع كمية الكركدية في لتر من الماء لمدة ليلة كامل. نصفي ماء الكركدية في الصباح ويوزع عل. الشعرمع التدليك لدقائق ليصل للفروة. نغطي الشعر بكيس بلاستيك أو بمنشفة جافة. نترك ماء الكركدية على الشعر لمدة ساعتين. يشطف الشعر بالماء بخل التفاح الذي يساعد بشكل كبير في ثبات لون الصباة أطول فترة ممكنة. تكرر الوصفة مرة في الشهر وعند اللزوم.

وصفة عصير الجزر لصباغة الشيب باللون البرتقالي

من افضل ما يوصي باستخدامه لصباغة الشيب باللون الأحمر البرتقالي هي وصفة عصير الجزر التي تعطيكي درجة غامقة وتغطية مثالية.

المكونات

كوب من عصير الجزر.

ربع كوب من زيت جوز الهند او زيت الزيتون.

الطريقة

– امزج عصير الجزر مع زيت جوز الهند.

-يوزع الخليط على كامل الشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بفوطة او كيس بلاستك.

-بعد الانتظار لمدة ساعة ، اغسلي شعرك بالماء الفاتر.