نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بستافلورا بالمنزل الشهية واللذيذة والصحية بطريقة سهلة وأضمن محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
تعتبر الباستا فلورا من ألذ وأحلي الحلويات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وهي محببه لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال كما أنها سهلة التحضير في المنزل، حيث أنها لا تاخذ وقت في التحضير، وخفيفة علي المعدة، ولذلك يحبها الجميع الكبار والصغار والباستا فلورا هي نوع من الحلويات اليونانية التقليدية والمشهورة وتسمي بفطائر المربي، ومناسبة جدا في المناسبات والحفلات والمناسبات السعيدة ولا يخلوا أي منزل منها لذلك، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل البستافلورا على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة والتي تتميز باحتوائها على الدقيق، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية المضافة لها والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل عام، والذي يساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة للأطفال، الذين يعانون من أمراض النحافة الشديدة وسوء التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل البستافلورا في المنزل، وذلك مثل احتوائها على البيض، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والذي يعمل على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية والتي تساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري والتي لا تقل أهمية عن ما سبق، وذلك مثل احتوائها على السمنة الباردة والتي تعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والتي تعمل على إمداد الجسم بالدهون الطبيعية والهامة للجسم والصحة العامة بشكل كبير، والتي تساعد على تقوية الجسم والعضلات والاعصاب وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ولذلك فإن هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها، والتي نقدمها لك عزيزتي بأفضل طريق والتي يبحث عنها الجميع طريقتنا المميزة والاطعم طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي ومكوناتها.
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بستافلورا بالمربي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وكما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بمكونات غذائية مفيدة وصحية وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما ننصح بضرورة عمل البستافلورا في المنزل وذلك للتأكد من صنعه بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري.
المكونات
- كوب كبيرة من الزبدة السايحة أو السمنة البلدي علي حسب الرغبة.
- نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الڤانيليا.
- نصف كيس من الباكينج بودر.
- علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.
- كوب كبيرة من الدقيق.
طريقة تحضير الباستا فلوررا
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي أو نضع جميع المكونات في وعاء عميق ويعجبن باليد او بالكهرباء علي حسب الرغبة.
- ثم نضع به السكر ونضع الملح ثم نضع الزبدة السايحة أو السمنة علي حسب الرغبة،
- ثم نخلط هذة المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة ثم نضيف البيض ثم نستمر في الخلط جيدا.
- ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتي يثقل إلي ان تصبح عجينة طرية ومتماسكة وهشة.
- ثم نحضر صينية الفرن أو صينية بايركس علي حسب ما لديكي أو رغبتك، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت علي حسب الرغبة.
- ثم نضع في قاع الصينية نصف أو ثلث العجينة الطرية ونوزعها جيدا بأستخدام النشابة أو باليد.
- ثم نضع عليها طبقة من مربي المشمش أو مربي الفراولة علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا.
- ثم نضع فوقها طبقة اخري من العجينة المتبقية ونقطعها إلي شرائح طويلة، ثم نضعها ونرتبها علي شكل مربعات متساوية لأنها تعطي شكل افضل وجميل للصينية.
- ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي يتحمر قاع الفطيرة وأطرافها.
- ثم ندخلها في شواية الفرن حتي يتحمر وجهها وتصبح مستوية تماما.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها ساعة حتي تبرد تماما وبالهنا والشفا.
- ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونضعها به وتقدم الباستا فلورا باردة لأفراد الأسرة ومحبب أن تقدم بجانب كوب من الحليب أو الشاي.
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