وداعاً لعيون الباندا.. ماسك القهوة والليمون للهالات السوداء من اول مرة ستبهرك النتيجة

إن الهالات السوداء حول العينين هي مشكلة كبيرة من المشاكل التي تواجهها الفتيات وتقوم الفتيات بعمل الماسكات المختلفة، ولكن هل سمعت عن ماسك القهوة والليمون للهالات السوداء؟، فهذا الماسك من أفضل الماسكات التي يمكنك استخدامها بشأن ذلك وذلك لوجود الكثير من المواد المفيدة للبشرة بها، وإليك من خلال المقال طريقة عمل الماسك وكيفية استخدامه.

ماسك القهوة والليمون للهالات السوداء

يعتبر هذا الماسك من أهم الماسكات التي يمكنك عملها بكل سهولة لوجهك حتى يصبح أكثر نضارة، وإليك أفضل طريقة لعمله في المنزل بيديك فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من الليمون المعصور الفريش، ويتم الاستغناء عنه واستبداله بماء الورد في حال البشرةالحساسة.

ربع كوب من البن المطحون.

علبة بلاستيكية.

التخلص من الهالات السوداء تحت العين

احضري العلبة البلاستيكية، وقومي بغسلها وتعقيمها.

قومي بوضع عصير الليمون في العلبة.

أضيفي البن تدريجياً مع التقليب المستمر.

الآن أصبح لديك أفضل ماسك، فقومي بغسل وجهك، ثم افردي قطعة على وجهك واجعليها متساوية.

ضعي جزء من الماسك تحت عينيك.

اتركي الماسك لمدة تتراوح بين 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى تجدي الماسك جف تماماً.

قومي بفرك الماسك من على وجهك ومن تحت عينيك بلطف.

استخدمي ماء فاتر في غسل وجهك حتى تتخلصين من بقايا الماسك.

كرري استخدام الماسك مرتين كل أسبوع.

فوائد الماسك

يعتبر هذا الماسك من الماسكات ذات الفائدة الكبرى للبشرة لما فيه من مواد طبيعية، وإليكم بعض هذه الفوائد فيما يلي:

تساعد القهوة البشرة على الحماية من الأوساخ التي تتعرض لها بسبب التعرض للأتربة.

تعمل القهوة على جعل لون البشرة موحد، وتخلص الوجه من أي بقعة داكنة به.

كما تعمل على سريان الدم في البشرة مما يجعلها أكثر نضارة.

يعمل الليمون على التخلص من الحبوب التي تحدث في مرحلة المراهقة.

يساعد في شد الجلد ويمنع ظهور التجاعيد.

يعمل الماسك على التخلص من الهالات الموجودة حول العينين.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض ماسك القهوة والليمون للهالات السوداء، والذي يعتبر من أهم الماسكات المستخدمة في ذلك، كما قمنا بعرض فوائد الماسك المتعددة حيث أن هذا الماسك مكون من مواد طبيعية فعالة.