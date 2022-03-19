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طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ، تسعى كل أم في منزلها وكل زوجة على راحة أبنائها وأسرتها، وتوفير لهم أفضل وأطيب الوجبات التي تجعلهم يشعرون بالسعادة، ونظرا لحب الكثيرين للمكرونة قررنا أن نعد معكم أهم الوصفات الشهية التي يمكن تحضيرها من خلال استخدام المكرونة، وصدور الفراخ، ويمكنك الحصول على الوصفة كاملة في النقاط الآتية. طريقة تحضير بسكويت الزبدة الشهي في البيت مكونات طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ إحضار نص كيلو من صدور الفراخ ويمكن استخدام أيضا الوراك.

إحضار نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

عصير طماطم

فلفل أحمر حامي.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير المكرونة بالفراخ نحضر مقلاة بها زيت وننتظر حتى يغلي ومن ثم نضع قطع الفراخ، ونبدأ بالتقليب فور أن تأخذ الفراخ لونها الطبيعي المحمر، ونضيف إليها الفلفل الأسود والبهارات. نضع كلا من البصل والفلفل على الفراخ وبعد ذلك نضيف الملح. نحضر إناء آخر ونضع فيه القليل من الزيت ونضع البصل حتى يبدأ يأخذ اللون الذهبي ونضيف إليه عصير الطماطم ونضيف كافة التوابل الخاصة به. نقوم بسلق المكرونة نصف سليق. نحضر طاجن وندهنه بالزيت جيدا ونضع فيه قطع الفراخ، وبعد ذلك ننزل بالمكرونة وفي الأخير نضع صلصة الطماطم، وإذا تواجد لدينا جبنة رومي او موتزاريلا نضعها على الوجه. يتم إدخال هذا الطاجن مباشرة إلى الفرن، وننتظر حتى تأخذ لون من الأعلى وتستوي جيدا ويتم إخراجها، ويقدم طاجن المكرونة بهذا الشكل في طبق التقديم. نصائح لا تقومي بسلق المكرونة جيدا حتى لا تتعجن منكي أثناء وضعها في الطاجن.

يجب أن يتم تسبيك الصلصة الخاصة بالمكرونة جيدا.

عليك التأكد من أن الزيت ساخن جدا لكي يتم وضع الفراخ فيه مباشرة، وتبدأ بأخذ اللون المطلوب. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ.. النجرسكو الشرقي الرائع - ثقفني

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