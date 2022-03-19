نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق ولن يتوقف شعرك عن النمو مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمال المرأة هو شعرها المفرود والطويل، حيث تبحث أغلب الفتيات عن طريقة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، بالإضافة إلى استخدام مكونات طبيعية تساعد الشعر على تطويله وهناك وصفات طبيعية منزلية تعطي نتيجة فعالة عند أول استخدام تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة على عكس المواد الكيميائية التي تستخدم بلا فائده تابعونا للتعرف على هذه الوصفة الهندية من خلال هذا المقال.

طريقة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتجعله ناعم، وصحي وإليكم أفضل الطرق لتطويل الشعر.

زيت الزيتون لتطويل الشعر

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر، ويعمل على تغذيته وتطويله.

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت الزيتون مع صفار البيض في إناء.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.

يشطف الشعر بالماء.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل اسبوعين.

خلطة الالوفيرا

نبات الالوفيرا مفيد جداً لتعزيز الشعر حيث يلجأ الفتيات الهنديات إلى جل الالوفيرا أو جل الصبار عن طريق نزع السائل الموجود داخله.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من جوز الهند الطبيعي.

كمية من جل الالوفيرا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في إناء.

يتم خلطهم مع بعضهم البعض جيداً.

نقوم بوضع هذا الخليط على جذور الشعر لمدة 20 دقيقة.

نقوم بتدليك المنطقة بنعومة.

يشطف الشعر بالماء.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

خلطة جوز الهند والكاري

زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية للشعر، وتعزز نمو الشعر ويعمل على تكثيفه وتقويته.

المكونات

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب مطحون من أوراق الكاري.

طريقة التحضير

نقوم بوضع إناء على النار

نقوم بوضع جوز الهند في هذا الإناء ويتم تسخينه.

ثم نقوم بوضع أوراق الكاري المطحون فوقه.

نقوم بخلط الخليط جيداً.

نتركه حتى يبرد، ثم يوضع على أطراف الشعر.

نقوم بوضع هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

في النهاية، نرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية عن طريقة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق بالطرق الطبيعية، بالإضافة إلى توضيح المكونات وطريقة التحضير، وكيفية الاستخدام والحصول على نتيجة أفضل.