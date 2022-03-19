طريقة عمل بسكويت الزبدة بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية متوفرة في منزلك

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بسكويت الزبدة يعتبر من أشهر أنواع البسكويت في الوقت الحالي والذي يتم عمله بشكل كبير في جميع البيوت في الدول العربية حيث يمكنكم تناول بسكويت الزبدة بجانب العديد من العصائر أو كوب من القهوة أو الشاي وبالطبع بسكويت الزبدة تشتهر به جميع الدولة الغربية أيضاً، فهو يعتبر من الحلويات المفضلة لدي العديد من الصغار والكبار أيضا وهو يتم تحضيره من الدقيق في الأصل كما يحتوي على العديد من النشويات وبالطبع من الحلويات السهلة في التحضير وقليلة التكلفة أيضا ويفضل جميع الأشخاص تناولها في الصباح الباكر تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.
المقادير المطلوبة لتحضير بسكويت الزبدة
يمكنكم تحضير بسكويت الزبدة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- كوبان وثلاثة أرباع من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- بيضتان.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيلا السائلة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب وربع من السكر البودرة.
- سكر للتزيين.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة
يمكنكم تحضير بسكويت الزبدة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- ضعي الزبدة والسكر في وعاء واخلطيهم جيدًا حتى يصبح لونهم فاتحًا.
- يُضاف البيض ويُخلط جيداً ويُضاف الفانيليا.
- اخلطي المكونات والدقيق والبيكنج بودر ونشا الذرة في وعاء منفصل.
- أضيفي خليط المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة واخلطي جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.
- يتم وضع بسكويت الزبدة في صينية مغطية بورق الزبدة ويتم وضعها في الفرن.
- يرش السكر على وجه البسكويت.
- تُخبز البسكويت في فرن مُسخَّن مسبقًا بدرجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط.
- أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركيها تبرد ثم ضعيها على طبق التقديم
مقادير بسكويت الزبدة الفاخر
يمكنكم تحضير بسكويت الزبدة الفاخر من خلال المقادير الآتية:
- كوبان ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا السائلة.
- كوب من الزبدة اللينة.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- سكر خشن للتزين.
- زبيب للتزين حسب الرغبة.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة الفاخر
- ضعي الشواية في منتصف الفرن وسخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ضع في وعاء عميق الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا والملح، وتخلط المكونات الجافة بالمضرب الكهربائي
- نضع الزبدة والسكر في الخلاط ونشغل الخلاط على السرعة العادية لمدة 5 دقائق.
- نضع البيض فوق خليط الزبدة والسكر ونخلط المكونات ونضيف البيضة الثانية ونخلط المكونات بسرعة متوسطة ثم نضيف الفانيليا.
- أضيفي خليط الدقيق والنشا فوق خليط البيض والزبدة والسكر واخلطي المكونات ببطء حتى تصبح عجينة البسكويت طرية ورقيقة.
- شكلي العجينة على شكل دائري صغير مثل كرة وادفعها لأسفل قليلاً لتشكيل قرص صغير.
- ضعي الصينية في الفرن واخبزيها لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد واحتفظي بها في وعاء مغلق حتى موعد التقديم.
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