وصفة إعداد كباب الحلة.. أنجح طريقة مجربة بطعم ولا في الأحلام

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وصفة إعداد كباب الحلة، يعد كباب الحلة من المأكولات الشهية واللذيذة التي يعشقها الرجال والنساء وأيضاً الصغار فيهي تتميز بالطعم المختلف والمحبب لدى الجميع، ويبحث العديد من الأشخاص عن طريقة سهلة لعمل كباب الحلة بدون تعب وفي وقت قصير، في هذا المقال سوف نسرد لكم خطوات عمل كباب الحلة بكل سهولة وفي وقت قليل.
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طريقة تحضير كباب الحلة
هناك الكثير من طرق عمل كباب الحلة السهلة واللذيذة ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- كيلو لحمة حمرا مقطعة إلى مربعات أو على حسب الرغبة.
- ٣ بصلات كبار.
- نصف ملعقة صلصة طماطم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة فلفل أسود، ٢ ملعقة ملح.
- نصف ملعقة من السكر.
- ٢ فص ثوم مفروم.
- فلفل أخضر، ملعقة كمون.
- ٢ ملعقة توابل.
- كوب ماء ساخن، إذا لازم الأمر.
- ٢ ملعقة زيت، ملعقة سمنة.
طريقة التحضير
- حيث أن الخطوة الأولى هي أن نحضر حلة ثم نضع بها الزيت والسمنة ونرفعها على النار، بعد ذلك نقطع البصل قطع صغيرة ونضعه في الحلة ونقلب جيداً اثناء التقليب نضع اللحمة ونستمر في التقليب.
- ثم نضع الفلفل الأخضر والثوم المفروم والبابريكا والكمون والتوابل ونقلب جيداً ثم نضع السكر مع التقليب.
- ملحوظة: إضافة السكر حتى يتم سوى اللحمة سريعاً.
- كما أن الخطوة التالية هي أن نترك اللحمة حتى تمام النضج وإذا احتجنا تزويد اللحمة يجب أن نقوم بوضع ماء ساخن وليس بارداً حتى يتم النضج بنجاح.
- يمكن بعد نضج اللحمة وضعها في الفرن لمدة ٥ دقائق سوف تأخذ رائحة الفرن وتكون الذ من عدم وضعها في الفرن، ولكن هذه خطوة اختيارية على حسب الرغبة.
- ثم بعد ذلك نضعها في طبق التقديم مع الأرز الأبيض أو بالشعرية، وبالهنا والشفا.
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