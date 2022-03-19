وصفة إعداد كباب الحلة.. أنجح طريقة مجربة بطعم ولا في الأحلام

وصفة إعداد كباب الحلة، يعد كباب الحلة من المأكولات الشهية واللذيذة التي يعشقها الرجال والنساء وأيضاً الصغار فيهي تتميز بالطعم المختلف والمحبب لدى الجميع، ويبحث العديد من الأشخاص عن طريقة سهلة لعمل كباب الحلة بدون تعب وفي وقت قصير، في هذا المقال سوف نسرد لكم خطوات عمل كباب الحلة بكل سهولة وفي وقت قليل.

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طريقة تحضير كباب الحلة

هناك الكثير من طرق عمل كباب الحلة السهلة واللذيذة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيلو لحمة حمرا مقطعة إلى مربعات أو على حسب الرغبة.

٣ بصلات كبار.

نصف ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة فلفل أسود، ٢ ملعقة ملح.

نصف ملعقة من السكر.

٢ فص ثوم مفروم.

فلفل أخضر، ملعقة كمون.

٢ ملعقة توابل.

كوب ماء ساخن، إذا لازم الأمر.

٢ ملعقة زيت، ملعقة سمنة.

طريقة التحضير