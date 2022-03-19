مأكولات ومشروبات طبيعية للسيطرة على الكوليسترول في الدم

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عمر شويل - جدة مأكولات ومشروبات طبيعية للسيطرة على الكوليسترول، يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم أمر يزعج العديد من الناس ويبحثون عن الطريقة المثلى لخفض الكوليسترول في الدم، في هذا المقال سوف نقدم لكم مشروب يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

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مشروب لخفض الكوليسترول في الدم

يوجد العديد من المشروبات التي تساعد في خفض الكوليسترول في الدم ومن هذه المشروبات نسردها لكم في السطور التالية.

الشاي الأخضر

حيث أنه من أكثر المشروبات الصحية هو الشاي الأخضر حيث أنه يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد على انخفاض الكوليسترول في الدم لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من ارتفاع الكوليسترول.

عصير البرتقال

كما أنه من المعروف أنه يساعد عصير البرتقال في عملية انخفاض الكوليسترول حيث أنه من أنواع الحمضيات التي تعمل يشكل كبير على حماية الجسم من الأمراض، تناول كوب من مشروب عصير البرتقال يومياً يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

عصير الليمون

الليمون أيضاً من ضمن لأكثر العصائر المشهورة بالإضافة إلى أنه من الحمضيات التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب لاحتوائه على فيتامين ج الذي يعمل على حماية الجسم للتعرض للعديد من الأمراض.

التفاح

التفاح من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في خفض الكوليسترول في الدم، يمكن تناوله قطع او نحضره عصير تفاح.

الكاكاو

يحتوي الكاكاو على نسبة من الكافين التي يكون لها دورا كبير في عملية خفض الكوليسترول.

مشروب عصير الرومان

كما أنه يحتوي الرومان على مضادات الأكسدة التي لها دور كبير وتساعد في خفض الكوليسترول في الدم، تناول كوب من عصير الرومان يومياً يحافظ على صحة القلب ويعزز المناعة وذلك يجعل الجسم أقل عرضة للأمراض.