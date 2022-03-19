طريقة عمل أقوي كولاجين طبيعي.. كريم لبان الذكر والفازلين لتبييض وشد تجاعيد

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طريقة عمل أقوي كولاجين طبيعي، يعرف لبان الذكر أيضا باسم صمغ الكندر ويعتبر لبان الذكر مستخلص من الصمغ، الذي يتم استخلاصه من بعض الأشجار، حيث يعتبر لبان الذكر غني بالعديد من الفوائد للبشرة والجسم، فالكثير من الأفراد لا يعرف هذه الفوائد والذي يمكن من خلال لبان الذكرة شد تجاعيد البشرة والتفتيح، التي تصرف عليها السيدات مبالغ ضخمة لشد تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة، فإليك في هذا المقال فوائد لبان الذكر للبشرة وشد التجاعيد ووصفة لبان الذكر لشد التجاعيد.
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فوائد لبان الذكر للبشرة الوجه.
حيث يحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد للبشرة منها :
- يعمل لبان الذكر على ترطيب البشرة وحمايتها من التجعيد والتعرض للجفاف.
- يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وجعلها مليئة بالحيوية والتخلص من الشوائب على الوجه.
- يعتبر لبان الذكر ذو مفعول قوي في شد تجاعيد الوجه ويعطي للبشرة مظهرا شابا.
- يساعد في علاج حبوب الوجه والتخلص منها في خلال يوم أو يومان من استخدام مسك لبان الذكر على الوجه.
مكونات الوصفة كريم وفازلين لبان الذكر
والأن يمكنكم التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة نضرة ومشدودة عن طريق أعداد هذه الوصفة البسيطة وبأقل التكاليف في المنزل بهذه المكونات.
مكونات الوصفة هي
- أربعة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.
- ٦ قطرات من زيت خشب الصندل، قطرات صغيرة حوالي سبع قطرات من زيت لبان الذكر، ملعقة واحدة من شمع عسل النحل.
طريقة التحضير
وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لعمل كريم وفازلين من لبان الذكر إليكم طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضعه على نار متوسطة ثم نضع به زيت جوز الهند.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت الأفوكادو وزيت لبان الذكر وزيت خشب الصندل.
- نقلب جيدا حتى تختلط جميع الزيوت معا ثم نضيف ملعقة شمع العسل وتستمري في التقليب ثم ترفعيه من على النار وتتركيه حتى يبرد تماما وبذلك أصبح جاهزا للاستخدام.
- تستخدميه ثلاثة مرات أسبوعيا وتتركيه على الوجه لمدة ربع ساعة وتمتعي بعد ذلك ببشرة خالية من التجاعيد وتفتيح ونضارة وحيوية لبشرة مشرقة.
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