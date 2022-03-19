نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون ساحرة.. تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات غريبة أو صعبة بمكون ترميه كل يوم لن تحتاجي لماسكرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن الرموش الطويلة من أهم علامات الجمال، تسعى الكثير من الفتيات إلى تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات، حيث أن بعض الفتيات الذين يعانون من الرموش الخفيفة يستخدمون الماسكرا في تطويل وتكثيف الرموش لكنها تعطي نتائج مؤقتة، وبمجرد إزالتها تنتهي هذه النتيجة لذلك لابد من استبدالها بمكونات تعطي نتائج دائمة. تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في تطويل الرموش ولا تسبب لها أي أضرار. وصفة الشاي الأخضر يعتبر الشاي الأخضر من أكثر الوصفات الفعالة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونيد ويتم استخدامه كالآتي: المكونات باكيت واحد من الشاي الأخضر.

كوب من الماء. طريقة التطبيق يتم تحضير كوب الشاي الأخضر من خلال وضع باكيت الشاي في الكوب.

يتم وضع الماء في إناء على النار ونتركها حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

ثم يتم وضع الماء على الشاي ويتم تغطية الكوب حتى لا تتطاير فوائد الشاي في البخار.

يترك الشاي حتى يبرد تمامًا وبعدها يتم تقليبه جيدًا وإزالة باكيت الشاي من الكوب.

يتم غمس الأعواد القطنية التي تستخدم لتنظيف الأذن في الشاي الأخضر.

ثم يتم تمرير القطن على الرموش بالكامل ويفضل توزيعها جيدًا.

يتم استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج. وصفة الألوفيرا يوجد الكثير من الفيتامينات في جل الألوفيرا ويمكن استخدامه في الكثير من الوصفات لأنه يغذي الرموش ويعمل على ترطيبها. المكونات ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا. طريقة التطبيق يتم وضع الألوفيرا في علبة زجاجية ويتم استخدامه عن طريق وضع فرشاة الماسكرا فيه وتمريره على الرموش.

يفضل القيام بذلك الوصفة في الليل قبل النوم ويتم غسلها في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

لا بد من الاستمرار على استخدام الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المطلوبة. في نهاية مقال تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات ذكرنا بعض المواد الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات المغذية للرموش لتعمل على تطويلها بدون إلحاق الضرر بها مثل مستحضرات التجميل التي تعطي نتائج عكسية عند الاستمرار على استخدامها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعيون ساحرة.. تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات غريبة أو صعبة بمكون ترميه كل يوم لن تحتاجي لماسكرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.