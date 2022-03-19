الفراخ المشوية للشيف شربيني بتتبيلة الحاتي السرية بطريقة سهلة جدا

تتنوع طرق عمل الفراخ بين المشوية والمقلية والمحمرة والبانيه والشاورما والنجرسكو والفراخ المقرمشة حيث يمكن عمل أصناف كثيرة من فرخة واحدة وتعد الفراخ من أشهى أنواع الأكلات ويفضلها الكثير من الصغار والكبار ويطلبن شراءها كثيرا من محلات التي تقدم خدمة الوجبات السريعة وهي من ضمن الأصناف المقدمة في قائمة الطلبات في جميع المطاعم المشهورة والمغمورة، وطرق عمل جميع أنواع الدجاج منتشرة بكثرة على شاشات التلفزيون في قنوات الطبخ وكذلك على قنوات اليوتيوب للمشهورين والمبتدئين فكثرة تلك الفيديوهات ساعدت بشكل كبير في رغبة الكثير من الأمهات وربات البيوت والفتيات المقبلات على الزواج عمل كل أنواع الدجاج في البيت بكل سهولة ويعد الشيف الشربيني من أشهر الشيفات في عمل الأطعمة والحلويات فهو يقدم الوصفات بطرق سهلة وبسيطة وبأسلوب سلس؛ لذا سوف نقدم لكم الفراخ المشوية على طريقته مع ذكر كافة التفاصيل

مكونات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي

لعمل ألذ وأروع فراخ مشوية يجب إحضار تلك المكونات:

دجاجة واحدة.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة خل البسميك.

ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة دقيق.

فص ثوم.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة من ريحان مجفف.

طريقة تحضير الفراخ المشوية

لعمل الفراخ المشوية بكل سهولة يجب اتباع تلك الخطوات البسيطة وهي: