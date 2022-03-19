حلوة القطيفة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ تذوب في الفم

حلوة القطيفة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل بسبوسة، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوة القطيفة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلوة القطيفة

تتكون حلوة القطيفة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

250 جم زبدة طرية.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من النشا.

باكيت بيكنج بودر.

5 أكواب من الدقيق.

مقادير الكريمة

125 جم من الزبدة الطرية.

كوب من السكر البودر (220 مل).

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة صغيرة من الماء.

مقادير الوجه

مربى المشمش أو مربى البرتقال.

كوب ونصف من جوز الهند المحمص الساخن.

نصف كوب من سكر حبيبات.

ملعقة كبيرة من الكاكاو المر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوة القطيفة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والزيت والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف البيض ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف النشا والفانيليا ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف ثلاثة أكواب من الدقيق والبيكنج بودر ونعجن باليد.

ثم نضيف كوب من الدقيق ونعجن باليد.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن باليد، ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نضع نصف العجينة في كيس بلاستيك.

ونضع نصف العجينة المتبقية بين طبقتين من الكيس البلاستيك، ثم نفردها بالشوبك بسمك 4 ملم.

ثم نحضر قطاعة على شكل قلب صغير أو حسب الرغبة ونقطع بها العجينة.

ثم نضع القطع في صينية فرن مرشوشة بالدقيق ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة المتبقية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية وعندما تكتسب حبات الحلوى لون ذهبي من أسفل نشغل الشواية حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الحلوى تبرد تماما.

بعد ذلك نحضر الكريمة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر البودرة ورشة الملح.

ثم نحضر كوب ونضيف إليه النسكافيه والماء، ثم نقلبهم جيدا حتى يذوب.

ثم نضيف خليط النسكافيه على خليط الزبدة ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

بعد ذك نضع مقدار من الكريمة فوق كل قطعة من الحلوة ونساويها جيدا، ثم نلصق بها قطعة أخرى.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه جوز الهند المحمص الساخن والسكر والكاكاو، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نغمس حبات الحلوى في المربى، ثم في خليط جوز الهند.

بعد ذلك نقدم حلوة القطيفة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش

المقادير

كيلو من المشمش مقطع قطع صغيرة جدا.

عصير ليمونة.

نصف كيلو من السكر.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه قطع المشمش والسكر، ثم نقلبهم جيداً، ثم نترك الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ثم نخرج الوعاء من الثلاجة بعد مرور ليلة كاملة، ثم نسكب الخليط في حلة. ثم نضع الحلة على النار ونغطي الحلة وعندما يبداً يغلي الخليط نخفض النار، ثم نزيل الرغوة التي تظهر على السطح. بعد ذلك نقلب الخليط ونتركه حتى تستوي المربى مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف إلى المربى عصير الليمون وملح الليمون، ثم نقلبهم ونرفع المربى من على النار. ثم نسكب المربى في وعاء ونتركها تبرد، وبعد ذلك تكون جاهزة لتزيين حلوة القطيفة.

طريقة عمل مربى البرتقال

المقادير

نصف كيلو برتقال مقشر ومقطع قطع صغيرة جداً.

بشر برتقال.

نصف كيلو سكر.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

عصير نصف ليمونة.

القليل من الماء.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها البرتقال وبشر البرتقال والقليل من الماء بحيث يغطي الماء البرتقال فقط، ثم نقلب البرتقال من وقت لآخر إلى أن يستوي. ثم نزيل الرغوة التي تظهر على الوجه باستمرار. ثم نضيف السكر ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عصير الليمون والهيل المطحون ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقلب الخليط باستمرار حتى ينضج. ثم نرفع الحلة من على النار ونترك المربى تبرد، وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح حلوة القطيفة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح حلوة القطيفة، وهي كالآتي: