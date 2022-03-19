طريقة تحضير بسكويت الزبدة الشهي في البيت

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طريقة عمل بسكويت الزبدة، بسكويت الزبدة يعد من أكثر الوصفات السهلة واللذيذة المقربة لدى الكبار وكذلك الصغار فدائما ما نجد الإقبال يزداد من قبل ربات البيوت وذلك بسبب إرادتهم في إعداده داخل المنزل وبمكونات موجودة لديهم، فضلا عن أن هذا البسكويت يمكنك تقديمه بجانب الشاي واللبن والقهوة، لهذا قررنا أن نذكر لكم تفصيلا طريقة إعداد البسكويت بالزبدة في الفقرات القادمة.
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مكونات بسكويت الزبدة
سوف نشير في النقاط الآتية إلى أهم المقادير التي يلزم إحضارها، وتكون على هذا النحو:-
- إحضار ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- عدد 2 بيضة.
- إحضار كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
- إحضار ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
- إحضار ملعقتان من البيكنج بودر.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة
في بضع خطوات سوف نوضح لكم الخطوات الخاصة بإعداد وتحضير البسكويت في عدة نقاط أهمها:-
- نضع الزبدة ونضيف إليها السكر ونبدأ في خلط هذه المكونات جيدا، وذلك لكي يتكون لدينا مزيج ثقيل يشبه في قوامه قوام الكريمة.
- نضع كلا من البيض وكذلك الفانيليا ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل دقيق مع بعضها البعض.
- ننزل بالدقيق الأبيض المنخول ونبدأ في عجن المكونات جيدا حتى تمتزج بشكل كامل.
- كما أنه نحتاج أن نحضر صينية مخصصة للخبز ونبدأ بدهنها جيدا ومن ثم نبدأ بتشكيل البسكويت ونرصه في الصينية بالترتيب وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- وفيما بعد يتم إخراج البسكويت ووضعه في طبق خاص به وتقديمه بجانب الشاي يوميا على الإفطار.
- كما أنه في بعض الأحيان البعض يرغب في إضافة بعض الروائح إلى البسكويت وإضافة جوز الهند، ولكن هذا الأمر متروك لرغبة الأشخاص في إضافة هذه الأشياء أم لأ.
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