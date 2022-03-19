طريقة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية بدون تكلفة

فطيرة السبانخ بالجبنة من الأكلات الجميلة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتمنح الجسم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ومكوناتها بسيطة للغاية وتستطيع الأمهات تحضيرها بكل سهولة، وهى من الوجبات لذيذة الطعم ولا تستغرق وقت طويل أثناء إعدادها، وكثير من الأطفال لا يرغبون في تناول السبانخ بشكل مباشر، لذلك قومنا بصنع فطيرة سهلة وسريعة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات فطيرة السبانخ بالجبنة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

طبق من السبانخ المقطعة.

مقدار طبق صغير من الجبنة الفيتا.

طبق صغير من البصل الأخضر المقطع.

بيضة واحدة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ربع كوب من الحليب.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

لفة من الجلاش الجاهز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة السبانخ بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط الجبن، والسبانخ، والبصل الاخضر مع بعض ونقلبهم جيداً. ثم نحضر صينية مستطيلة الحجم وندهنها بقليل من السمنة، ثم نضع به بعض أوراق الجلاش، ثم ندهن أوراق الجلاش بقليل من السمنة، ثم نقوم بوضع خليط السبانخ والجبنة في المنتصف. نقوم بفرد الخليط حتى نملئ الصينية كلها، ثم نقوم بوضع طبق أخرى من الجلاش على الوجه حتى نغطي الحشو تماماً. ثم نقوم بخلط البيضة، والحليب، وزيت الزيتون مع بعض ونخفقهم جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً. نقوم بتفريغ الخليط على وجه الصينية حتى نسقيها جيداً بخليط البيض. نقوم بتقطيع الصينية على شكل مربعات أو مثلثات على حسب الأشكال التي ترغبين فيها قبل دخولها الفرن.

طريقة تسوية فطيرة السبانخ بالجبنة

سوف نقدم لكم طريقة تسوية الفطيرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-