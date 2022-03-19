نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فراخ كنتاكى المقرمشة الحارة الشهية بالتتبيلة السرية الاصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فراخ كنتاكى من الاكلات الشهية والمميزة وهي من الوصفات الجميلة والمحببة للجميع. ويمكن تحضير وجبة فراخ كنتاكى فى المنزل مثل الجاهزة في المطاعم المشهورة. كما أن وجبة فراخ كنتاكى من الوجبات سهلة التحضير فى المنزل ولا تحتاج الى وقت او جهد. بالاضافة الى ان معظم المكونات التي تستعمل في تحضير وجبة كنتاكي متوفرة فى معظم البيوت. وتحتوي وجبة كنتاكى على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات. وهى ذات قيمة غذائية عالية هامة وضرورية.

خطوات تحضير فراخ كنتاكى المقرمشة

تعد وجبة كنتاكى من الوصفات الشهية واللذيذة والمقرمشة فى نفس الوقت. ويمكن لربات البيوت تحضيرها وتقديمها بكل سهولة ويسر فى المنزل الى افراد الاسرة. وبتكلفة اقتصادية بسيطة دون الحاجة الى الشراء من المطاعم بتكلفة عالية. وتعتبر المكونات والبهارات المستخدمة فى عمل دجاج كنتاكى مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة.

مكونات ومقادير الفراخ الكنتاكى

مكونات التتبيلة

مقدار حبتان من الفراخ.

ثم كوب ونصف من اللبن الرايب.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من البصل البودر.

كذلك ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ايضا ملعقة ونصف من البابريكا.

ثم ملعقة ونصف من الزعتر.

ايضا ملعقة ونصف من السكر.

مع ملعقة من الشطة الحارة.

ايضا ملعقة من الملح.

ملعقتان من الكاتشب.

كذلك ملعقتان من المايونيز.

مكونات التغطية والتغليف

طبقة التغليف

كوبان من الدقيق.

ثم ست حبات من البيض.

نصف كوب من اللبن.

للطبقة المقرمشة

كوب ونصف من دقيق الذرة.

مع كوب ونصف من البقسماط.

ثم ملعقة من البابريكا.

ايضا ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقتان ونصف من النشا.

ثم رشة خفيفة من الملح.

خطوات عمل الفراخ الكنتاكى المقرمشة

تجهيز الفراخ

اولا غسل الفراخ جيدا بالماء والخل او عصير الليمون.

ثم تقطع كل حبة من الفراخ الى ثمان قطع.

طريقة التتبيلة

يتم خلط جميع مكونات التتبيلة فى وعاء مناسب جيدا حتى تتجانس معا.

ثم وضع قطع الفراخ فى التتبيلة مع تتبيل قطع الفراخ من جميع الجوانب وتحت الجلد.

تترك الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة حتى تتبل جيدا فى المكونات.

طريقة تغليف الفراخ

يتم خلط الدقيق مع البيض المخفوق مع اللبن جيدا حتى الحصول على خليط متجانس.

وضع قطع الفراخ فى خليط التغليف والتقليب حتى تغلف قطع الفراخ كلها بالخليط.

طريقة عمل الطبقة المقرمشة

خلط دقيق الذرة مع باقى مكونات طبقة القرمشة حتى تتجانس.

ثم وضع قطع الفراخ فى مكونات طبقة القرمشة وتقلب جيدا من جميع الجوانب.

طريقة التسوية