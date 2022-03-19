نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعيه لتطويل الرموش في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكي عزيزتي اليوم وصفات طبيعية للتطويل الرموش، فالرموش تعطي للعين شكل جذاب خاصةً الرموش الطويلة، ويعتبر زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تطويل الرموش وزيادة كثافتها، وطريقة استخدامه سهلة، كما آنه آمن على الرموش، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية والسهلة في التحضير ومتوفرة في منزلك، إليكي طريقة تطويل الرموش.
الرموش هي من علامات الجمال التي تعطي للوجه والعينين جاذبية واضحة، وذلك إذا كانت تتمتع بالطول والكثافة، ولذلك فحلم كل فتاة هو الوصول إلى هذه المرحلة، ولذلك يتم استخدام العديد من مستحضرات التجميل وأهمها الماسكرا التي يتم استخدامها بشكل دائم فهي تعطي الشكل المطلوب الرموش من طول وكثافة، ولكنها قد تضر بالرموش وتؤدي إلى تساقطها بعد ذلك، لذلك جئنا لكم في هذا المقال بطرق طبيعية آمنة جدًا من خلالها تحقيق أفضل نتيجة، وبتكاليف بسيطة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة اهم الوصفات
طرق طبيعية لتطويل وكثافة الرموش
المواد الطبيعية هي الآمنة في استخدامها، والتي تعطي أفضل نتائج بشكل سريع، ولذلك يمكن عمل افضل الوصفات وتطبيقها بشكل يومي للحصول على ما هو مطلوب، ومن أهم الوصفات المستخدمة في هذا هي كالاتي:
استخدام الفازلين لتعزيز نمو الشعر في الرموش
من أهم الخطوات التي تعطي أفضل نتيجة وتساعد في تحفيز الدورة الدموية في هذه المنطقة لابد من القيام بشكل يومي لتنظيف وتدليك منطقة الرموش بشكل يومي ولذلك يفضل استخدام الفازلين في القيام بعملية التدليك ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية لابد من غسل الرموش للتخلص من الاتربة ومستحضرات التجميل التي قد تتراكم فيها.
- قومي بإحضار فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة.
- اغمسي الفرشاة في الفازلين ثم قومي بوضع الفازلين على الرموش بالفرشاة والقيام بتدليك الرموش باليد بحركات هادئه.
- يترك الفازلين لعدة دقائق عليها ثم يتم غسل العين بالماء الدافيء.
استخدام جل الألوفيرا لتطويل الرموش
استخدام جل الصبار يساعد في سرعة نمو الشعر وزيادة طولة وذلك لأنه يساعد في تغذية الرموش ليحقق أفضل نتائج سريعة وطريقة استخدامه كالتالي:
- اغسلي رموشك وعينيك جيدًا للتخلص من اي شوائب أو بقايا المواد التجميلية حتى لا تلتصق بالصبار.
- احضري كمية بسيطة من هلام الصبار الداخلي.
- اغمسي بداخله فرشاة ماسكرا قديمة.
- قومي بوضع الهلام على الرموش وتدليك الرمش به باستخدام الفرشاة بكل هدوء.
- يترك لمدة ساعة، ويتم غسل الصبار من الرموش قبل النوم.
- يمكن تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أسرع نتيجة.
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