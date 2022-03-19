الطريقة الصحيحة لتنظيف الممبار.. وصفة رهيبة وسريعة يمكنك تنظيف كمية كبيرة من الممبار بسهولة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الممبار، الممبار من الأكلات المصرية الشهرية التي نستمتع بها كثيرًا، ولكن لا نتناولها بشكل مستمر بسبب أنها برغم طعمها اللذيذ إلا أنها صعبة العمل كثيراً وكذلك صعبة التنظيف بشكل أكبر، كما أنه ظهر عدة أماكن تقوم بعملها وتنظيفها فقط بيعها، ولكننا لا نضمن أي مكان يقوم بهذا الأمر، لذلك سنوضح لكِ عزيزتي طرق بسيطة لتنظيف أكبر كمية في وقت قليل للغاية.

طريقة إعداد صلصة الطماطم الطبيعية في البيت بوصفة الفنادق العالمية والمطاعم الشهيرة

طريقة تنظيف الممبار

ما عليكم علمه بأن الممبار لا يمتلك طريقة واحدة فقط بل هناك عدة طرق يمكن استخدامها في التنظيف ليظهر بشكل مميز ويمكن أن نتناول بسهولة كبيرة وكذلك بشكل أسرع، وتأتي طرق التنظيف بهذا الشكل:

الطريقة الأولى

يمكن أن نقوم بتنظيف الممبار بشكل بسيط للغاية من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة وذلك حتى يتم التنظيف بشكل سريع وتكون أسهل، نقلب الممبار على الوجه الآخر، ومن ثم نستخدم السكينة في إزالة كافة الأوساخ من الخارج، حتى تمام التنظيف بشكل كامل، ومن ثم نضعه بداخل الماء مع الخل وذلك لزيادة التنظيف وإزالة الشوائب.

الطريقة الثانية

والطريقة الثانية التي تأتي من خلال وضع الممبار بداخل عيدان الشيش طاووق المعروفة حيث يسهل ذلك من عملية التنظيف بشكل كبير، ولكن إذا قمنا بتقطيعه سيكون من الأفضل كثيراً، حيث أن ذلك يسهل ولكن إذا رغبتم في عدم تقطيعه سنسهل العيدان بسهولة، وبعد ذلك نضعه تجت الماء لإزالة الشوائب، ومن ثم نضعه بداخل وعاء به كل من ماء مع الدقيق والخل حتى تنظيفه بشكل جيد مع تركه لفترة تصل إلى عشرين دقيقة، وتعتبر هذه الطريقة هي الأفضل من حيث السهولة وكذلك تركه بالماء،وYذا الممبار متغير لونه فذلك يعود إلى الذبيحة نفسها ليس أكثر من ذلك.