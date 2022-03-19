الطرق الصحيحة لتخزين البسلة والسبانخ في الفريزر.. طازجة مهما طال التخزين

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الطرق الصحيحة لتخزين البسلة والسبانخ في الفريزر، نحتاج بشكل دائم إلى تخزين بعض الخضراوات في الفريزر داخل المنزل، حيث أن هناك ما نحتاجه في غير موسمه لذلك نلجأ إلى هذه الطريقة التي لا يفضلها الكثيرين باعتبار أن الخضراوات الطازجة أفضل، ولكن من خلال موضوعنا سنتعرف على كيفية تخزين كل من البسلة والسبانخ في الفريزر لمدة عام كامل بشكل طبيعي كما أنها تحافظ على طعمها يظل كما هو.
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طريقة تخزين البسلة في الفريزر
من خلال الخطوات البسيطة سنتمكن اليوم من تخزين البسلة في الفريزر، حيث علينا تنفيذ كل ما هو آتي لتحقيق المطلوب، ويأتي هكذا:
- تحديد كمية مناسبة من البسلة التي نرغب في تخزينها واستخدامها.
- الماء المثلج.
- الماء المغلي.
- جزر حسب الكمية التي ترغبين بها.
- عصير ليمون.
- نقوم بغسل البسلة جيداً ومن تفصيصها وغسلها مرةً أخرى.
- غسل الجزر وتجهيز وكذلك تقطيعه إلى قطع صغيرة.
- نغلي الماء على النار ومن ثم نقوم بوضع كميات البسلة والجزر إليه وذلك لفترة قليلة تصل إلى دقيقتين.
- نضيف إليهم عصير الليمون ونقلبهم.
- بعد ذلك نصفيهم من الماء وبشكل مباشر نذهب إلى وعاء به ماء مثلج لنضع به البسلة والجزر.
- ترجع هذه الخطوة إلى ضرورة الاحتفاظ بلونهم لفترة طويلة.
- نصفيهم من الماء ونضعهم بأكياس ثلاجة ليتم وضعهم في الفريزر.
طريقة تخزين السبانخ
الآن سنتعرف على طريقة تخزين السبانخ أيضًا كما وضحنا البسلة، وتأتي هكذا:
- علينا أن نختار السبانخ ونقوم بغسلها بشكل جيد حتى تصبح نظيفة وخالية من أية شوائب.
- نصفيها أو نضعها على قطعة قماش ليتم تنشيفها.
- ومن ثم توضع بداخل مقلاة لعدة دقائق ليصبح لونها مناسب.
- نرفعها من النار ثم يتم وضع السبانخ بداخل أكياس ثلاجة وتوضع في الفريزر مباشرةً ليتم تخزينها.
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