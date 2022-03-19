لبياض صارخ.. كريم الفازلين والنشا لتفتيح الوجه والبشرة 5درجات من اول استعمال ستلاحظين الفرق

يعتبر كريم الفازلين والنشا واحداً من أهم الكريمات التي يتم استخدامها بكثرة من قبل السيدات للعناية ببشرتهم حيث يحتوى على مواد طبيعية تساعد على جعل البشرة أكثر نعومة وبياض، وهذا النوع من الكريم يعتبر من الكريمات الغير مكلفة إذ أن هذه المواد المتكون منها موجودة في كل منزل، لذلك نقدم لك طريقة عمله في المنزل.

كريم الفازلين والنشا

عزيزتي حواء يمكنك عمل كريم مرطب ومبيض لبشرتك باستخدام أفضل المواد الطبيعية حيث أنك يمكنك استخدام الفازلين والنشا في ذلك، وذلك من خلال الطريقة التالية:

خلطة الفازلين والنشا والليمون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

وملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

وملعقتان من عسل النحل.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا في علبة قديمة من علب الكريم قومي بوضع نشا الذرة.

بعد ذلك قومي بإضافة الفازلين إلى النشا وقلبي جيداً.

ثم ضعي معهم عصير الليمون وأكملي تقليب.

بعد ذلك قومي بإضافة عسل النحل.

ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون مع استمرار التقليب.

بعد ذلك قومي بسكب القليل من الماء وقلبي حتى تجدي الخليط مثل الكريم.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ، ثم افردي الكريم عليه.

بعد ذلك اتركي الكريم لمدة لا تقل عن النصف ساعة، ثم قومي بغسله جيداً.

ثم كرري الاستخدام يومياً.

فوائد الفازلين لتبييض البشرة

يحتوي هذا الكريم على العناصر التي تحتاجها كل بشرة، وإليك أفضل الفوائد الموجودة به فيما يلي:

يعتبر النشا مقشر طبيعي للبشرة.

يعمل الفازلين على ترطيب الجلد.

يستخدم النشا في التخلص من الجلد الميت الموجود بالبشرة.

من العوامل المساعدة في تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن بالبشرة.

مساعد قوي في تفتيح البشرة وخاصةً تفتيح المناطق الحساسة.

يعمل على تنظيف الوجه من الاتربة التي يتعرض لها خلال اليوم.

يساعد في التخلص من الشعر الزائد من خلال دخوله في أنواع ماسكات مختلفة.

يساعد في حماية البشرة من حرارة الشمس الحارقة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لعمل كريم الفازلين والنشا، والذي يعتبر من الكريمات السهلة في تكوينها والتي تتكون من مواد طبيعية، كما قمنا بعرض الفوائد التي تعود على البشرة بعد استخدام هذا الكريم الطبيعي.