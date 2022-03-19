صينية البطاطس بالفراخ وطريقة إعدادها بالمنزل وأجمل الوصفات الرمضانية

صينية البطاطس بالفراخ ، أيام قليلة تفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك وفي الوقت الحالي تستعد الكثير من ربات البيوت بالتعرف على الكثير من الوصفات وخطوات وطرق إعداد مختلف الأطعمة في ظل أنتشار الأوبئة وكثرة موجات فيروس كورونا المستجد يحرص الكثير على الابتعاد عن تناول الإفطار أو أي وجبة خارج المنزل وفيما يلي نوضح طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بالمنزل

صينية البطاطس بالفراخ بالمنزل وخطوات إعداها

صينية البطاطس الفراخ من أجمل المأكولات وأشهاها ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو وجبة للإفطار بشهر رمضان الكريم، وخطوات إعدادها بسطية جدا وتتمثل فيما يلي:

وصفة لتحضير صينية البطاطس بالفراخ

مقادير صينية البطاطس بالفراخ

دجاجة مقطعة لثمانية قطع. نص كيلو بطاطس مقطعة شرائح. أربع ثمار بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح. خمس فصوص ثوم مهروس. كوب عصير طماطم. معلقة كبيرة سمن بلدي. بهارات حسب الرغبة. معلقة صغيرة ملح. معلقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات إعداد صينية البطاطس بالفراخ

في إناء عميق نقوم بخلط البطاطس والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم المهروس.

توضع قطع الدجاج بعد تتبيلها بالفلفل الأسود والملح في إناء ونضع السمن البلدي وتشوح.

ترص البطاطس في صينية ويوضع فوقها الدجاج بعد تشويحها ويصب عصير الطماطم.

ندخل الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ للشيف غالية

المقادير

صدور فراخ مقطعة سميكة. معلقة صغيرة كمون. بصلة مفرومة. معلقة صغيرة فلفل أسود. بطاطس مقلية. معلقة صغيرة حبهان مطحون. فلفل ألوان مقطع مكعبات. معلقة صغيرة كزبرة. حبهان مطحون. بصل شرائح. فلفل رومي مقطع شرائح. رشة حوزة الطيب. زعتر. ملح.

خطوات إعداد صينية البطاطس بالفراخ