ب2 كوب من الحليب حضري الجبن الكيري في المنزل بنفسك لأطفالك

يتمتع الجبن الكيري ، بمذاق لذيذ ورائع جداً لذلك يقبل الكثير من الأطفال علي تناوله، وتبحث جميع الأمهات علي طريقة بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، بدلاً من شرائها غالية الثمن من الخارج ولضمان صحة أسرتك، وتعتبر الأجبان من الأطباق الأساسية علي مائدة الفطور، فهي غنية بالعناصر الغذائية كالحديد والكالسيوم والبروتين اللازم للجسم، وهي تدخل في إعداد كثير من الأطباق مثل الفطائر واللازانيا وأطباق حلوى كالتشيز كيك، وهي من الأطعمة الأساسية التي توجد في معظم المنازل وخاصة الجبنة الكريمي لأنها محببة لدي الكبار والصغار، وهي مفيدة ومغذية للأطفال لاحتوائها علي الحليب الغني بالكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل الجبن الكيري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة.

مكونات عمل الجبن الكيري

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذا النوع من الجبنة اللذيذ وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب كامل الدسم.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون أو الخل.

2 كوب من كريمة الطبخ.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات تحضير الجبن الكيري في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع وهي كما يلي:-

نضع إناء علي النار ونضع به الحليب وكريمة الطبخ حتي الغليان. ثم نضيف الليمون علي ثلاث دفعات، مع التقليب دقيقة بين كل إضافة. بعد لك نستمر في تقليب الحليب علي نار هادئة ببطء، حتي يبدأ التخثر وينفصل تماماً عن مصل الحليب. ثم نطفئ النار ونغطي الحليب خمس دقائق، ثم لفي الحليب المتخثر في قطعة شاش، وصفيه جيداً من السوائل. بعد ذلك أضيفي الملح للجبن، ثم اخفقيها في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام كريمي. ثم احفظي الجبن في وعاء محكم الغلق، في الثلاجة وتستخدم خلال أسبوع.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-