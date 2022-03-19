بمكونات بسيطة.. حضري القرص الطرية بالعجوة بأبسط الخطوات

قرص العجوة الهشة هي ألذ المخبوزات التي تحب أن تعدها ربة المنزل لأسرتها، ويمكن حشوها بأكثر من شئ مختلف سواء الجبن أو قرص عسل، أوعجوة، ويمكن تناول القرص في العشاء مع تناول كوب الشاي أو الحليب فهي مشبعة ولها قيمة غذائية عالية، فهي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، فيمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر بمكونات موجودة في كل مطبخ، بدلاً من شراؤها من أفران الخبز، وسوف نشرح بالخطوات طريقة عمل قرص العجوة الطرية، تابعونا للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل قرص العجوة الهشة

قرص العجوة من المعجنات سهلة التحضير، والتي تتميز بطعم هش وطري ولذيذ، تحضر بعدة طرق مختلفة وسهلة التحضير.

المكونات

كوبان دقيق.

ربع كوب لبن.

اثنين ملعقة سكر.

نصف ملعقة ملح.

نصف كوب زبدة أو سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب ماء.

مكونات حشوة العجوة

تمر بدون نواة

ملعقتين سمنة.

ملعقة قرفة.

مقدار ملعقة كبيرة سمسم.

طريقة التحضير

يتم وضع الخميرة مع السكر واللبن الدافئ في كوب.

قومي بوضع الدقيق والملح مع السمنة وقلبيهم جيداً، ضيفي إليهم خليط الخميرة واللبن والسكر وقلبيهم مرة أخرى.

يتم وضع الماء بالتدريج وتعجني بيدك حتي تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعتين.

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة، ثم تفرد كل مرة وضعي بها العجوة، وأغلقي عليها جيداً.

ضعي القرص في صينية مدهونة سمنة واتركيها حوالي عشرة دقائق.

سخني الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين وضعي القرص لمدة ثلث ساعة.

عندما يصبح لونها ذهبي فاتح أطفئ النار وضعيها بين قماش نظيف لكي تظل هشه وطرية.

استمتعي بالطعم اللذيذ للقرص مثل الأفران تماماً.

طريقة تحضير حشوة العجوة

ضعي التمر بدون نواة وملعقتين السمنة ورشة قرفة والسمسم في وعاء على نار هادئة.

قلبي المكونات حتي تصبح العجوة ناعم ويمكن استخدامها.

قدمنا طريقة القرص بالعجوة وهي مفيدة لأنها تحتوي على اللبن والدقيق والتمر ولكل منهم فوائد كثيرة سواء احتوائهم على الكالسيوم أو البروتين أو النشويات وغيرها من العناصر الغذائية التي نحتاج إليها على مدار اليوم.