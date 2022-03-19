نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان قومي بعمل قمر الدين الاصلي في المنزل مثل المحلات بطريقة مضمونة وصحية وغير مكلفة في المقال التالي

يقترب شهر رمضان الكريم ونكثر من عمل العصائر وتتنوع أشكاله ومنه التمر الهندي والتانج وغير العصائر الطبيعية التي تتمثل في الفراولة والمانجا والبرتقال، وقمر الدين الذي لا تستغنى عنه سفره رمضان ولان الجميع يحبه ويفضله فالكل يستطيع عمله في المنزل بكل سهولة، وبطريقته الاصليه وهذا لان يرجع اصل القمر الدين الي المشمش، واليكم طريقة عمل قمر الدين الاصلية في المنزل . طريقة عمل قمر الدين الاصلي في المنزل مكونات عمل قمر الدين : 1 كيلو مشمش تم تقطيعه ونزع البذر منه

1/2 كوب ماء

1/2 كيلو من السكر

1/4 كوب عسل جلوكوز

ملعقتين ملح ليمون طريقة تحضير قمر الدين : في وعاء على النار قومي بوضع الماء والمشمش المقطع حتي يغلي ثم قومي بتهدئة النار بدرجة حرارة اقل وهادئة ثم اتركي المشمش على النار مدة ٤٠ دقيقة او اقل ثم قومي بوضع خليط غلى المشمش في الخلاط الكهربي حتى يختلط تماما ويصبح ناعم ثم قومي بتصفيته واعيديه على النار مره اخرى في نفس الوعاء مع اضافة العسل والسكر مع التقليب حتى يتم غليانه مره اخرى ، ثم ضيفي ملح الليمون واتركيه على النار حتى يصبح القوام ثقيل ثم قومي بااحضار صينية وضعي بها ورقة الالومنيوم افرديها بها مع دهنها بقليل من الزيت ثم افردي خليط المشمش ، وقومي بااحضار ورقة الومنيوم اخرى بنفس حجم الصينية وضعيها فوق خليط المشمش وضعيه بالثلاجه ليجمد ويكون جاهز قمر الدين للاستخدام طريقة عمل مهلبية قمر الدين شريحه من قمر الدين

خمس اكواب من الماء

اربع ملاعق من النشا

ربع كوب سكر

مكسرات وجوز هند للتزيين طريقة تحضير المهلبيه : نقوم بااذابة النشا في نصف كوب من الماء حتى يذوب تماما ثم نضعه جانبا ثم نقوم بوضع وعاء على النار به اربع اكواب ونصف من الماء وبه شريحة قمر الدين حتى يغلي ويذوب ثم نقوم بوضع النشا المذاب والسكر ونقلب جيدا حتى يصبح قوام المهلبية سميك ثم نقوم بوضع الخليط في اكواب وتزين بالمكسرات التي تفضلين مع رشة جوز الهند ثم قومي بوضعها في الثلاجه حتى يجمد قليلا ثم قدميه بارد لعائلتك. عمر شويل - جدة قبل رمضان قومي بعمل قمر الدين الاصلي في المنزل مثل المحلات بطريقة مضمونة وصحية وغير مكلفة - ثقفني

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