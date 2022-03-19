سر الهنديات.. وصفة صاروخية لإنبات الشعر وتكثيفه في 14 يوم فقط سيلاحظ من حولك النتائج المذهلة

نقدم لك في مقالنا اليوم وصفة صاروخية لإنبات الشعر لكل من يعاني من الصلع المبكر أو سقوط الشعر أو مرض الثعلبة، فكل هذه الأمراض تؤثر بشكل كبير وقوي على الشعر ويمكن أن تؤدي إلى الصلع بشكل كامل، ولكن بالطبع يكون هناك حلول فعالة لهذه المشاكل والقضاء عليها، ولذلك سنعطيك بعض من الوصفات الفعالة والسريعة في إنبات الشعر.

وصفة صاروخية لإنبات الشعر

جميع وصفات انبات الشعر التي سنعرضها عليك سوف تُحدث فارق كبير في شعرك بعد فترة من الوقت وسوف تقضي على فراغات الشعر بشكل كامل وفي وقت قصير.

وصفة زيت الخروع

لزيت الخروع الكثير من الفوائد الصحية من أجل إنبات الشعر، والطريقة تكون:

المكونات

زيت الخروع بمقدار 3 ملاعق كبيرة.

وزيت الزيتون بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

زيت جوز الهند بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

زيت الجوجوبا بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع كل الكميات التي تم إحضارها من هذه الزيوت، وهي 3 ملاعق من زيت الخروع مع ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا.

بعد ذلك يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها في زجاجة صغيرة.

ثم يتم رجها جيدا لكي يختلطوا جميعاً مع بعضهم.

بعد ذلك ويتم وضع هذا المزيج من الزيوت على مناطق الفراغات الموجودة في شعرك بالكامل.

ثم يتم فرك هذه المناطق جيداً بعد وضع خليط الزيت ثم نتركه على الرأس طوال الليل.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة كل يوم قبل النوم.

فوائد زيت الخروع

لزيت الخروع الكثير من الفوائد التي يقدمها للشعر، والتي من ضمنها:

يعمل زيت الخروع بشكل كبير على تغذية الشعر وتقوية بصيلاته.

ويعمل على معالجة تساقط الشعر كما أنه يعالج تقصف الأطراف.

يعمل زيت الخروع على إنبات الشعر من جديد وملء الفراغات.

يعمل على زيادة كثافة الشعر وإعطائه اللمعان والنشاط والحيوية.

كانت هذه أكثر وصفة صاروخية لإنبات الشعر والتي سوف تعيد شعرك المفقود من جديد وإنباته ونموه مع مرور الوقت، والآن لا عليك سوى الاستمرار على هذه الوصفة حتى تجد النتائج المطلوبة في أسرع وقت ممكن.