نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيختفي للأبد.. التخلص من الشيب بمكونات طبيعية فعالة ومجربة آمنة 100% وقل وداعاً للشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد شيب الشعر من الظواهر التي تسبب القلق لدى الشباب، ويمكن التعرّف عليه عندما يتحول لون الشعر إلى اللون الأبيض، لذلك لا يمكن تحديد الفترة التي يحدث فيها الشيب لأن ذلك يرتبط بعوامل عديدة فهو يحدث بشكل تدريجي على أشهر أو سنوات، وخاصةً عندما يتوقف الشعر عن إنتاج المادة التي تمنحه اللون فيتحول لونه إلى اللون الأبيض، ونتعرف على طرق التخلص من الشيب من خلال هذا المقال.

التخلص من الشيب

ظهور الشيب يعتبر كابوساً لدى الأفراد، وهذا الكابوس لا يستطيع أحد التهرب منه لأنه يظهر مع التقدم بالعمر، فإنهم يلجؤون إلى الأعشاب الطبيعية وإليكم بعض الطرق.

خلطة زيت الهند وعصير الليمون

يساعد زيت جوز الهند على الاحتفاظ بالبروتين في الشعر ومنع الشيب.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في إناء.

بعد ذلك نقوم بخلط هذه المقادير مع بعضها البعض جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو.

خلطة للقضاء على الشعر الأبيض

يحتوي فوائد عصير البصل مع الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، يساعد العصير أيضًا على تقوية بصيلات الشعر مع تجنب مشاكل الشعر.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من عصير البصل.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في إناء.

بعد ذلك يتم خلط هذه المكونات جيداً.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروة الرأس.

بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بلطف حركات دائرية.

ثم نترك الخليط لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو.

ثم تكرار هذا الماسك من 2 إلي 3 مرات كل أسبوع.

التخلص من الشب المبكر

يعمل زيت اللوز وعصير الليمون لعلاج قشرة الشعر والتقصف والشيب.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في إناء.

بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروة الرأس.

بعد ذلك اتركيه لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو.

وفي النهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم طرق التخلص من الشيب بزيت اللوز وعصير الليمون، والبصل وعصير الليمون، زيت جوز الهند وعصير الليمون، بالإضافة إلى توضيح المكونات وطريقة التحضير.