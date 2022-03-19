لعشاق المذاق العالي.. طريقة عمل الشاي الكرك الأصلي بمقادير مظبوطة 100% عدني أو هندي سيذهلك الطعم

تختلف أنواع الشاي وتختلف معه طرق تحضيره من بلدة إلى أخرى، ولكن أهم ما يميز العرب هو طريقة تحضير الشاي، لذلك سوف نقدم لك طريقة عمل الشاي الكرك اللذيذ بكل تفاصيله وبنفس الطريقة التي يقوم بإعداده بها العرب حيث يعتبر هذا النوع من أسهل الأنواع التي يمكنك إعداد الشاي بها، فقوم بعمله في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة لديك في مطبخك.

طريقة عمل الشاي الكرك

قومي بعمل الشاي الكرك بطريقة أكثر سهولة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

كوب من الماء الفاتر.

ملعقتين كبيرتين من الشاي.

ثلاثة ملاعق من ملاعق الشاي مملوءة بالسكر.

ستة حبات من الحبهان.

أربعة أعواد من القرنفل.

كوب من اللبن الحليب.

شاي الكرك العدني

أولا قومي بوضع كنكة على نار هادئة.

بعد ذلك ضعي في الكنكة كمية الماء المطلوبة.

ثم أضيفي إليها كمية الشاي.

بعد ذلك اتركي الخليط يغلي جيداً.

ثم ضعي القرنفل، واتركي يغلي مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي الحبهان إلى المكونات.

ثم ضعي السكر وقلبي المكونات جيداً حتى يذوب السكر في الشاي.

بعد ذلك قومي بإغلاق النار.

ثم اسكبي الشاي في كوب التقديم.

بعد ذلك ضعي اللبن على الشاي وقلبي، وقومي بتقديمه بعد أن نقوم بتصفيته من الشاي.

فوائد الشاي الكرك

تتعدد فوائد الشاي الكرك، والتي يعتبر من أهمها ما يلي:

يعتبر هذا النوع من الشاي من الأنواع التي تعمل على تذويب دهون الجسم لما فيه من مواد تساعد على ذلك.

يستخدم شاي الكرك في تحسين القلب فهو من الأنواع التي تعمل على تعديل نسبة كوليسترول الدم.

يعمل على تعديل نسبة ضغط الدم.

يساعد في ضبط سكر الدم.

كما يساعد المعدة على هضم الأطعمة.

يساعد على التخلص من الشعور بالغثيان.

يعمل على الوقاية من البكتيريا المتكونة في المعدة.

يمكن تناوله في أثناء إتباع حمية غذائية حيث يساعد على سد الشهية.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الشاي الكرك وذلك من خلال عرض أسهل طريقة له، كما قمنا بعرض الفوائد التي تعود على أجسامنا عند تناول هذا النوع من الشاي، وبعد كل ذلك نود أن نخبرك أنه من أنواع الشاي الهندية الأصل.