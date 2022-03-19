كيكة الديسباسيتو على أصولها بطريقة ناجحة ومكونات اقتصادية بألذ طعم ومذاق ممكن تاكليه في حياتك

الديسباسيتو من أشهى الحلويات التي يتم تناولها لأنها ذات طعم مختلف وجميل عن بقية الحلويات الأخرى، وتوجد العديد من محلات الحلويات والكافيهات الخارجية التي تعمل على تقديمها بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقدمها ذات حشوات مختلفة وتعمل على جاذبية العديد من الناس لتناولها، على الرغم من أننا بإمكاننا تناولها في المنزل عن طريق عملها بأشهى وأسهل طريقة، وتعتبر المكونات الأساسية التي تدخل في عمل الديسباسيتو هي البسكويت والشيكولاتة والكريمة والحليب وهذه المكونات هي التي تكسب الطعم اللذيذ وتعطي النكهة التي تجعلنا نقبل على تناول هذا النوع من الحلويات، حيث تؤكل الديسباسيتو في العديد من الاوقات على مدار اليوم ويوجد البعض من الناس يعملون على تناولها في وجبات الإفطار وفي الصباح أو تناولها كنوع من أنواع الحلويات بين الوجبات.

ويمكن لمرضى السكر تناولها عند الشعور بالهبوط المفاجئ حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكر وتعادل معدل السكر في الدم، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة جبارة وسحرية لعمل الديسباسيتو في المنزل لتقديمها بطعم أشهى من الطعم المباع في الكافيهات الخارجية عن طريقة المكونات التي سوف نقدمها إليكي لعملها في المنزل بطريقة تحضير بسيطة وغير مجهدة.

مكونات عمل الديسباسيتو

كمية كبيرة من البسكويت السادة تناسب حجم الصينية التي تقومين بعمل الديسباسيتو بها.

كمية من الكريمة أي تعادل ثلاث أكواب من الكريمة المخفوقة البيضاء.

كمية من الشيكولاتة النوتيلا تعادل كوبان نصف من الشيكولاتة النوتيلا.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من النسكافيه.

طريقة عمل الديسباسيتو